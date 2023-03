Il marito di Milena Miconi al GF Vip: che dichiarazione d’amore

La dichiarazione d'amore più semplice e vera di Mauro, il marito di Milena Miconi, al GF Vip

Milena Miconi corre in giardino, c’è suo marito Mauro, le lacrime scendono subito ma lui le chiede di fermarle altrimenti diventa troppo complicato parlare. “Che bello vederti” e inizia la sua dichiarazione d’amore alla donna che ama da 22 anni. “Al di là dell’amore io ho capito che lei è per me la migliore amica” ed è solo un’altra frase di Mauro per la sua Milena. Anche per la Miconi è suo marito l’amico più caro. Dichiarazioni d’amore reciproche che stridono con una separazione così lunga, non sono mai stati così tanto tempo distanti, è il GF Vip ad averli divisi per tre mesi ma sta per finire. Prima però c’è finalmente una meravigliosa storia d’amore, di quelle vere, con i piedi ben piantati a terra. C’è una famiglia che è fondata sul rispetto e sull’amore, l’equilibrio, l’amicizia, i valori. Milena Miconi confida che frequentava Mauro, è rimasta incinta e lui le ha fatto una promessa che ha sempre mantenuto: “Io ci sarò sempre”. Così è stato non si sono lasciati mai nemmeno per un giorno.

La famiglia di Milena Miconi al GF Vip

Milena incontra anche le sue figlie ma le parole di suo marito sono speciali: “Io ti devo dire una cosa importante, io non credevo che tu riuscissi ad arrivare a questo punto, ci sono tante cose, noi ce lo siamo detti no quante volte ci siamo detti se era il caso di fare il Grande Fratello per il fatto che entri in una situazione che ci sono già dentro persone da tre mesi e poi la differenza di età, anche quella tutto sommato poteva pesare e invece mi hai stupito, anche perché hai sempre avuto una consapevolezza di quello che stavi facendo. Si entra nelle case della gente, bisogna essere educati, bisogna rispettare si può sbagliare per carità. Però ti devo dire che realmente io sono fiero di quello che hai fatto, tu sei arrivata veramente oltre ogni più rosea aspettativa e io sono felicissimo e ti devo dire che anche il Grande Fratello ha fatto qualcosa per te. Perché era tanto che non ti vedevo ridere, non ti vedevo vivere quel po’ di adolescenza che tu ti sei inevitabilmente negata perché tu hai cominciato presto, a 16 anni hai cominciato a lavorare, ti sei sposata a vent’anni e poi hai avuto questo successo, che è un successo con cui bisogna vivere e non è facile. E nel momento del maggior successo della tua vita che fai incontri uno sconosciuto e ci fai un figlio senza mai avere dubbi”.

Poi Mauro scioglie un dubbio, una preoccupazione che aveva Milena. “Riuscire a vivere delle serate come hai fatto qua dentro, ridendo, cantando una canzone a squarciagola, facendo il bagno in piscina vestita… Tu eri preoccupata di quello che potessi pensare su quello e io sono stato felicissimo e in tutto questo ti dico brava, sii orgogliosa. Non vedo l’ora di riabbracciarti e portarti a casa con me magari stasera o o quando sarà, pronto a riposarti…se vuoi ci risposiamo”.