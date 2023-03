La simpatia di Ilary Blasi nel promo per L’Isola dei famosi 2023: “Arrangiatevi” (Video)

Il video del promo dell'Isola dei famosi 2023: Ilary Blasi tira fuori tutta la sua simpatia

Sarà un’Isola dei famosi diversa da tutte le altre? Per il 2023 Ilary Blasi sembra pronta a tirare fuori il suo lato migliore. E’ tutto nel promo in cui la conduttrice appare non solo bellissima ma anche molto simpatica (video). L’ironia c’è sempre ma questa volta la dolcezza di Ilary Blasi è quasi al pari. Nel promo la conduttrice si rivolge ai naufraghi, ai suoi nuovi concorrenti. E’ pronta a dare loro lezioni sul come accendere il fuoco, sul come cucinare il riso, aprire il cocco e così via. Sembra tutto molto semplice ma Ilary alla fine rinuncia a tutto, suggerisce di cercare anche altro da mangiare oltre al riso e al cocco. Saranno così bravi i concorrenti a cui Ilary Blasi dice di arrangiarsi?

Ilary Blasi e la sua nuova Isola dopo Totti

Vedremo una conduttrice più felice rispetto al passato? E’ la sua prima Isola con Bastian Muller accanto. “Amati naufraghi, per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed iniziate a sfregarle come sto facendo io – ma non ci riesce – Passiamo oltre. Prendete una ciotola. Versate del riso. Per me vi conviene cercare dell’altro. Il cocco c’è: un colpo secco e deciso proprio così… Va beh… basta! Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui” si siede comoda sul suo sgabello e chissà quale sarà il suo nuovo gesto.

Nelle scorse edizioni dell’Isola dei famosi toglieva gli orecchini o lanciava la cartellina. A cosa ha pensato questa volta?

Resta l’attesa anche per il cast. Il GF Vip non è ancora terminato, ci siamo quasi e diremo addio al reality di Signorini sperando in quello di Ilary. E’ Tv Blog ad avere spifferato il cast ma attendiamo la lista ufficilae perché sembra manchi qualcuno: Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, l’ex suor Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Giulia Salemi (non l’influencer italo-persiana), Luca Di Carlo.