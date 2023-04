Isola dei famosi 2023: il cast ufficiale, tutti i nomi

Ecco il cast completo dell'Isola dei famosi 2023: tutti i nomi dei vip in gioco

Dopo quasi 7 mesi di Grande Fratello VIP è tempo di voltare pagina, è tempo di pensare alle bianche spiagge dell’Honduras, da lunedì prossimo infatti su Canale 5 arriva l’Isola dei famosi 2023. Data di partenza: lunedì 17 aprile tutto pronto per una nuova avventura, anche quest’anno, alla conduzione Ilary Blasi affiancata in studio dagli opinionisti Enrico Papi ( che ha preso il posto di Nicola Savino) e Vladimir Luxuria, e Alvin inviato. Oggi possiamo dirvi anche i nomi di tutti i concorrenti che parteciperanno a questa nuova edizione dell”Isola. Il cast è completo, dopo le prime anticipazioni e dopo i tanti rumor circolati in queste settimane, arrivano tutte le conferme del caso.

Isola dei famosi 2023: il cast completo, ecco tutti i nomi

Nel cast anche dei concorrenti che sull’Isola ci sono già stati, ad esempio Alessandro Cecchi Paone. Non aveva lasciato il segno alla sua prima volta, accusato da tutti i naufraghi di essere troppo svogliato e poco interessato al lavoro per il gruppo. Questa volta però Cecchi Paone torna in Honduras in coppia. Infatti avrà al suo fianco il fidanzato Simone Antolini. Tra gli altri ritorni anche Nathaly Caldonazzo. E poi rivedremo anche Corinne Clery e Marco Predolin che invece avevano partecipato al Grande Fratello VIP. Ricordiamo che anche la Caldonazzo e Cecchi Paone erano stati nella casa più spiata di Italia…

Torna al reality Pamela Camassa, quindici anni dopo La Talpa, dopo essersi dilettata per anni in vari talent (da Tale e Quale Show ad Amici Celebrities, che ha vinto). Tra gli altri concorrenti dell’Isola dei famosi 2023 anche Helena Prestes ( l’avevamo vista a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon, fresca vincitrice del Grande Fratello Vip), chissà che non abbia la stessa fortuna della sua compagna di viaggio. Dalle passerelle arriva un altro brasiliano, naturalizzato italiano: Christopher Leoni, che la “fama” in tv l’ha provata in pista da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2017 ma soprattutto come attore nelle serie Ares (da L’Onore e il Rispetto a Pupetta, Il Peccato e la Vergogna e il “remake” de Il Bello delle Donne).

Grande attesa per i Jalisse , Alessandra Drusian e Fabio Ricci. I cantanti neppure quest’anno hanno avuto modo di partecipare a Sanremo, nonostante la candidatura, ma provano a ritrovare il successo in un reality, cambiando decisamente musica. E a proposito di musica, Cristina Scuccia, che non è più suora e torna in tv dopo The Voice, eccola in vesti totalmente diverse.

Nel cast dell’Isola dei famosi 2203, anche Fiore Argento, figlia di Dario Argento e sorella della più nota Asia. Completano il cast l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, la miss Claudia Motta (ha rappresentato l’Italia nel 2021 a Miss Mondo) e i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Isola dei Famosi 2023: tutti i nomi della nuova edizione

Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini

Andrea Lo Cicero

Christopher Leoni

Claudia Motta

Cristina Scuccia

Corinne Cléry

Fiore Argento

Helena Prestes

Fabio Ricci

Alessandra Drusian

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

L’appuntamento con la prima puntata dell’Isola dei famosi è per il 17 aprile 2023 su Canale5.