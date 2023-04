Helena Prestes: “La cosa più brutta era vedere papà picchiare la mamma”

Helena Prestes confida la sua terribile infanzia, con il padre che picchiava la mamma, la fame, la mancanza d'amore

Helena Prestes, la bellissima la modella brasiliana concorrente a L’Isola dei famosi 2023 non ha un passato pieno d’amore alle spalle. Un messaggio di sua madre le fa tornare in mente in un attimo tutto il dolore vissuto. Un padre violento e una madre con una durezza affettiva forse per difesa ma tutto questo ha portato e porta in lei ancora oggi tanta sofferenza. Helena Prestes ascolta il messaggio e scoppia in lacrime. “La cosa più brutta era vedere mio papà picchiare la mia mamma, ho sofferto la fame, ho sofferto la povertà. Ma la cosa che mi è mancata di più è stata l’amore” non può esserci niente di più grave di una bambina che cresce senza amore.

Helena Prestes il messaggio della mamma a L’Isola dei famosi 2023

Helena sa di avere un carattere forte, è la sua difesa, e dall’Honduras racconta la sua infanzia, lei che non aveva niente, che vedeva suo padre picchiare la mamma, che dovevano sempre scappare, che soffriva la fame, che aveva paura. Ha dovuto imparare da piccola a difendersi, a sopravvivere, a 14 anni è andata via di casa. Ha vissuto la povertà ma più di tutto le faceva male la mancanza di coccole, di amore. Oggi fa finta che tutto questo non fa male, che la mancanza d’amore non fa male ma non è così.

“Ho visto gli effetti della violenza sulla mia mamma, lei era una persona dolcissima e con gli anni è diventata dura. La mia mamma ho un buion rapporto perché mi ha slavato la vita. Quando mi dicono che sono bella e dolce so che viene dalla parte della mia mamma”.

Il messaggio della mamma, la benedizione, l’augurio che lei possa rimanere all’Isola dei famosi per dimostrare la donna che è diventata nonostante tutte le difficoltà.

Piange singhiozzando Helena Prestes, ringrazia la mamma per il messaggio, non se lo aspettava. “E’ una super donna mia mamma. Io spero che io miglioro il mio carattere. Io voglio dire che l’amore è importante, crescere con l’amore è importante. Il carattere poi riflette tanto l’infanzia”.

Racconta che ha un bel rapporto con la mamma anche se è diventata durissima. Oggi la sua mamma ha una malattia che non è curabile, cerca di aiutarla ma non la vede da 5 anni, anche se a dicembre scorso l’ha vista per un solo giorno in Brasile. Non crede che la madre la stia guardando in tv ma la ringrazia e le chiede di parlare con sua sorella più piccola, perché con lei non parla da troppo tempo.