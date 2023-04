Nathaly Caldonazzo attacca Cecchi Paone: “Litiga con autrici de L’Isola dei Famosi, ha problemi con le donne”

Sono volate gravi dichiarazioni a L'Isola dei Famosi 2023 nel corso di una lite in diretta: ecco quali

Anche in questa edizione de L’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo sfodera il suo tormentone: litigare con la gente. Nel corso della seconda puntata del 24 aprile del reality Mediaset, la ex showgirl è stata al centro di vari dibattiti sulle sfuriate avute con agli altri naufraghi nel corso della settimana. La Caldonazzo stavolta è riuscita a prendersela persino con la pacifica (ex Suor) Cristina Scuccia, colpevole a suo dire di essersi inventata una frottola per aizzarla contro Helena Prestes; un attacco partito da un vaneggiamento in quando né Cristina né Helena avevano mai discusso della condotta di Nathaly Caldonazzo.

Ma le liti settimanali si sono estese su altri fronti, quelli delle altre tribù. Nathaly Caldonazzo è riuscita a litigare anche con Alessandro Cecchi Paone in una nottata da brividi: qualche sera fa, infatti, i naufraghi hanno scoperto un nido di serpenti, di boa rosa, vicino al loro accampamento e Corinne Clery si è molto impaurita a causa della sua fobia per i rettili. Cecchi Paone ha tentato di calmare l’attrice con delle nozioni zooliche ma a rovinargli i piani è arrivata la Caldonazzo che si è intromessa nella chiacchierata fornendo soluzioni un po’ avventate sul da farsi. Da qui la rottura fra i due… che in diretta è stata condita da dichiarazioni molto gravi.

Nathaly Caldonazzo attacca Cecchi Paone: “Litiga con autrici de L’Isola dei Famosi

Nathaly Caldonazzo ne é certa: Alessandro Cecchi Paone ha un problema con le donne. E a testimonianza di questa ulteriore accusa gratuita, ha voluto portare in tv le sue spiegazioni: “Da quando l’ho visto, da due settimane a questa parte, Alessandro Cecchi Paone ha urlato a quattro donne in maniera eccessiva e assolutamente gratuita. Iniziando a Milano con una autrice, tornando qui in Honduras con un’altra autrice, poi con una cameriera dell’albergo qui in Hoduras e poi io. Quindi, scusatemi se lo dico, ma finora ha problemi con le donne perché non l’ho mai visto lamentarsi con un uomo! E poi, aspetta Ilary, io non sono offesa perché mi ha dato della pescivendola. Tanto onore alle pescivendole, io anche lo sono visto che invece di stare a dormire la mattina vado a prendere decine e decine di conchiglie… C’è chi dorme e c’è chi pesca! Voi non lo avete sentito urlare con le donne: urla in una maniera esagerata! Si desse una calmata! Come mai in albergo eri così carino e simpatico e oggi fai così?”.

La domanda posta ad Alessandro Cecchi Paone ha subito ricevuto risposta, una risposta altrettanto piccata: “Perché non avevo saputo ancora tutte le cattiverie che hai detto su Carmen Russo, su Valeria Marini e sui parenti di Massimo Troisi“.