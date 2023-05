Micol Incorvaia risponde alla satira di Fiorello e Luciana Littizzetto

arriva la risposta di Micol Incorvaia a Fiorello e Luciana Littizzetto sulla questione "corriere"

Micol Incorvaia di recente è stata protagonista della satira, di battute che hanno fatto sorridere tutti, anche lei. Della satira di Fiorello e Luciana Littizzetto non aveva detto nulla ma oggi Micol Incorvaia ha risposto sui social ad alcune domande. L’episodio è quello relativo al famoso corriere che l’ha svegliata al mattino, in un orario che per lei è stato sconvolgente, per tanti si è già al lavoro da un paio d’ore. L’ex vippona ha atteso il suo momento giusto per replicare senza citare mai Fiorello e la Littizzetto. La domanda rivolta a Micol è stata: “Cosa ne pensi della questione corriere?”

Micol Incorvaia sulla satira fatta da Fiorello e la Littizzetto

“Per quanto riguarda la satira che è stata fatta, ho riso, ho riso anch’io, per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di venire ad insultarti” si riferisce allo showman?

“Prima di prenderti quella briga li, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone in questione avessero visto le stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che orami non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno veglia completamente andati…”.

Chiuso un discorso ne apre un altro ma collegato, parla delle critiche degli haters. “Io ho fatto un programma televisivo quindi per alcune persone sono una sconosciuta per altri una semisconosciuta ok ma non capisco però per quale motivo la gente proprio per questo fatto si sente legittimata a poter venire da me e sputarmi addosso odio e cattiverie. Perché davvero negli ultimi 15 giorni giorni si sono consumati degli atti di bullismo nei miei riguardi. Adesso io ho le spalle larghe, vuoi per il percorso televisivo che ho fatto, vuoi per indole però obiettivamente una volta che vieni da me e mi dici che faccio c**are, che sono un ce**o, che faccio schifo, che sono brutta ‘amore allora o mi paghi la chirurgia estetica oppure cosa vuoi dirmi’. E’ gente che non mi segue ma puntualmente mi guarda le stories per potermi dire ‘sei falsa, sei antipatica’. Insomma, ce ne sono di tutti i tipi”.