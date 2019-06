Partite in tv oggi, Mondiali femminili: c’è Italia-Brasile in diretta su Rai 1

Il calcio femminile fa sognare e debutta questa sera sulla prima rete Rai. Le azzurre stanno infiammando l’estate calcistica con le loro vittorie e oggi, 18 giugno 2019, si preparano per un match davvero da non perdere. “Italia-Brasile è la storia del calcio, il massimo“. Basterebbero queste nove parole di Milena Bertolini, il CT delle azzurre, per presentare la sfida che opporrà, domani sera, a Valenciennes, Italia e Brasile. Tutto pronto quindi per la gara che si giocherà questa sera in Francia e che sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Sarà possibile inoltre vedere la partita Italia-Brasile anche in streaming sul sito ufficiale della Rai.

PARTITE IN TV OGGI 18 GIUGNO 2019: IN DIRETTA SU RAI 1 C’E’ BRASILE-ITALIA MONDIALE FEMMINILE

Con due vittorie nelle prime due partite (il sofferto 2-1 contro l’Australia e la goleada alla Giamaica) le azzurre sono già promosse agli ottavi, ma dal match con le verdeoro dipende il piazzamento nel girone C. Per il primo posto alle azzurre basta un pareggio, mentre una sconfitta potrebbe addirittura farle precipitare al terzo, con tutto quello che ne consegue a livello di accoppiamenti nella seconda fase: le sudamericane, invece, per essere sicure del passaggio del turno devono solo vincere. E per provare a farlo si affideranno alla fuoriclasse Marta, la prima calciatrice nella storia capace di andare a segno in cinque Coppe del Mondo consecutive e, soprattutto, colei che, dopo il gol all’Australia, ha agganciato, a quota 16 gol nelle fasi finali dei Mondiali, un signore che si chiama Miroslav Klose, eguagliando il suo primato di marcature iridate.

A Sara Gama e compagne il compito di neutralizzarla, a Tiziana Alla, Patrizia Panico e Giorgia Cardinaletti (dal campo), quello di raccontare la partita, a partire dalle 20.35, in diretta su Rai1. E anche questa sarà una prima volta. Una prima volta davvero storica.

Insomma tutti pronti a tifare per la nostra Italia che di certo ci regalerà altre emozioni. Appuntamento subito dopo il Tg 1 per una serata all’insegna del calcio.

Ricordiamo agli abbonati di Sky che la partita sarà trasmessa anche su SkyMondiali.