Un martedì di grande calcio sulla Rai1: prima l’Under 21 in serata Germania-Italia

Per gli appassionati di calcio, questo martedì avrà due appuntamenti da non perdere sui Canali Rai. Si inizia nel pomeriggio con l‘Under 21 per Italia- Irlanda e poi in serata tocca alla nazionale di calcio guidata da Mancini riconquistare il cuore in frantumi dei tifosi azzurri dopo la mancata qualificazione ai mondiali. E si sa, l’estate porta il grande pubblico davanti alla tv, succederà anche questa sera? Una vera e propria maratona azzurra oggi, martedì 14 giugno 2022, sarà un giorno speciale, con una no-stop, in pratica, di cinque ore, tra il “Del Duca” di Ascoli e il Borussia Park di Monchengladbach per Germania-Italia: e per chi volesse approfondire c’è anche “Notte Azzurra”, dalle 23.00 su Rai Sport + HD. Vediamo gli appuntamenti di oggi.

Under 21, Italia-Irlanda oggi in tv: dove vedere la gara



All’Under 21 di Paolo Nicolato serve un punto, contro l’Irlanda, per timbrare il visto europeo: dopo il pareggio della scorsa settimana in Svezia, ad Ascoli – dove la nazionale U. 21 torna a giocare dopo mezzo secolo – il secondo match point per il viaggio in Romania e Georgia non può essere fallito. Mancherà per infortunio il cagliaritano Lovato, ma è rientrato dalla nazionale maggiore l’empolese Ricci, che di questo gruppo è il leader riconosciuto, avendo salito tutti i gradini, dall’Under 17 in poi. Italia-Irlanda (calcio d’inzio alle 17.30) andrà in onda in diretta su Rai 2 a partire dalle 17.15, con il commento di Luca De Capitani e Katia Serra e gli interventi da bordo campo di Francesco Rocchi.

Germania-Italia stasera su Rai 1



n Germania, invece, gli Azzurri affrontano il penultimo turno della fase a gironi di Nations League (l’ultima giornata è in programma a settembre), difendendo il primato nel gruppo 3, nonostante la scarsa produzione offensiva, in particolare con gli attaccanti: il miglior marcatore della gestione Mancini è, in questo spaccato stagionale, l’interista Nicolò Barella, mentre l’ultima marcatura messa a segno da un attaccante di ruolo porta la firma di Giacomo Raspadori, doppietta alla Turchia nella sfida tra le sconfitte del playoff mondiale.

Germania-Italia andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, il bordocampo di Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi. Nel presentation studio, invece, Alessandro Antinelli e Lele Adani.