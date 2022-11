Come cambia il day time di Rai 1 durante i Mondiali di calcio

Tra novembre e dicembre il day time di Rai 1 al pomeriggio cambia volto: spazio ai Mondiali di calcio 2022

L’Italia non sarà protagonista dei Mondiali di calcio 2022 ma la Rai trasmetterà quasi tutte le partite della competizione, tra le più seguite e importanti al mondo. E molte delle partite andranno in onda su Rai 1, questo significa che il day time della rete ammiraglia Rai cambierà. Le partite, che si giocheranno in Qatar andranno in onda nel pomeriggio, quasi sempre nella fascia del pomeriggio e del pre serale ( poi ci sono anche i match alle 11 del mattino e alle 14). Inevitabilmente quindi, Rai 1 si prepara a fare delle manovre utili per dare spazio allo sport. Tra i programmi che “subiranno” maggiormente le conseguenze della presenza dei mondiali in tv, c’è sicuramente La vita in diretta. Alberto Matano si godrà un periodo lungo di pausa, una sorta di ferie pre natalizie.

Vi ricordiamo che i mondiali prenderanno il via il 20 novembre e poi la finalissima sarà giocata il 18 dicembre. La Rai trasmetterà 39 partite ( quelle non in onda su Rai 1 saranno trasmesse su Rai sport o su Rai 2).

Vediamo quindi come cambia la programmazione di Rai 1 durante la fase dei mondiali di calcio 2022.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore

Il Paradiso delle signore abbandonerà per qualche giorno il pubblico di Rai 1. Al momento possiamo dirvi che andrà regolarmente in onda nella prima settimana dei Mondiali, fino a lunedì 28 novembre. Poi si cambia. Dal 29 novembre, quando le partite si giocheranno alle 16, la soap sarà interrotta. Non andrà piùà in onda. La pausa per Il Paradiso delle signore durerà fino al lunedì 12 dicembre, quando la Coppa del Mondo si avvierà all’ultima settimana di gioco . Le partite in quella fase del Mondiale, non saranno più trasmesse nel pomeriggio.

La vita in diretta: come cambia la programmazione di Rai 1

Per quanto riguarda il programma di Alberto Matano, La vita in diretta, durante la prima settimana dei mondiali, partirà come sempre alle 17.05 ma chiuderà con circa mezz’ora d’anticipo, alle 18.10. Questo perchè Rai 1 anticipa tutto il suo palinsesto. Infatti a seguire, andrà in onda prima L’Eredità e poi il Tg1 visto che le partite si giocheranno alle 20. Successivamente, La vita in diretta sarà sospeso. Il programma di Rai 1 non andrà in onda dal 28 novembre al primo dicembre. La classica programmazione de La vita in diretta riprenderà solo il 12 dicembre. Da segnare sul calendario: La vita in diretta andrà in onda comunque il 7 dicembre e anche l’8 dicembre nonostante sia un giorno di festa in Italia.

L’eredità cambia orario

Come detto in precedenza quindi, piccole manovre anche per Flavio Insinna. Il quiz di Rai 1 dal 21 novembre al 27 novembre dovrebbe andare in onda alle 18.10 e salutare quindi il suo pubblico intorno alle 19,30. Il 20 novembre nel giorno della prima gara dei mondiali, L’eredità potrebbe andare in onda regolarmente alle 18,45. Ricordiamo che la prima gara di questo mondiale 2022 in Qatar vedrà appunto i padroni di casa protagonisti, nella sfida con l’Ecuador.