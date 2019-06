Ricette d’estate da Geo: facciamo le frittelle di ciliegie

La stagione 2018-2019 di Geo è ormai terminata anche se in questi giorni vanno ancora in onda delle puntate del programma di Rai 3 con il meglio visto in questi ultimi 20 anni. Noi però continuiamo a prendere nota con le migliori ricette viste in questa edizione nel programma condotto da Sveva Sagramola. Oggi quindi parliamo di una ricetta d’estate. Una ricetta a base di ciliegie. Che cosa ne dite? Abbiamo preso per voi appunti ed ecco la ricetta delle frittelle di ciliegie. Diego Scaramuzza e Stefania Grandinetti, due amatissimi protagonisti di questa edizione di Geo, ci hanno deliziato con questo dolce perfetto per i pomeriggi d’estate.

RICETTE GEO PREPARIAMO LE FRITTELLE ALLE CILIEGIE PERFETTA IN ESTATE

Ecco gli ingredienti Per 6 persone

200 g ciliegie fresche

450 g farina

2 uova

60 g burro

100 g zucchero

1 bustina di lievito in polvere

3 cucchiaiate liquore alla ciliegia

½ bicchiere di vino bianco

1 bustina di vanillina

qb olio per friggere

Procedimento

Setacciare la farina con il lievito e la vanillina sul piano di lavoro e formare una fontana. Unire al centro il burro morbido a pezzetti, lo zucchero, le uova, il liquore alla ciliegia e lavorare gli ingredienti. Versare il vino in piccole dosi. Lavorare energicamente per 10 minuti.

Lavare e denocciolare le ciliegie, togliere i piccioli e tenerli da parte.

Arrotolare tra le mani piccoli pezzi d’impasto e forma cilindri del diametro di 3 cm, tagliarli a pezzetti e in ognuno inserire una ciliegia.

Scaldare abbondante olio e friggere le pallottoline, poche per volta. Quando saranno dorate, toglierle dall’olio e asciugarle su carta da cucina.

Fare un forellino con uno spiedino e inserire il gambo. Servire le frittelline spolverizzate con zucchero a velo.

Geo torna a settembre con le nuove ricette ma vi ricordiamo che in questi pomeriggi vanno ancora in onda delle puntate con il “meglio di” assolutamente da non perdere.

( fonte foto pagina fb Geo)