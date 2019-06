Ricette Geo per l’estate: facciamo la crostata salata con le ciliegie

Avete mai pensato di usare le ciliegie per fare una ricetta salata? Tra le ultime ricette viste nella cucina di Geo, il programma di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola, è arrivata una ricetta davvero unica. Una ricetta da provare adesso che le ciliegie sono il frutto di stagione. E noi abbiamo preso nota: che ne dite della crostata salata con robiola e ciliegie? La ricetta è stata preparata da due degli amatissimi volti di Geo, Diego Scaramuzza e Stefania Grandinetti. Per questa stagione televisiva le puntate di Geo sono terminate, o meglio le puntate inedite non vanno più in onda. Ma su Rai 3 sarà possibile seguire le puntate con “il meglio di” di questi ultimi 20 anni.

RICETTE GEO : FACCIAMO LA CROSTATA SALATA CON ROBIOLA E CILIEGIE



Ecco gli ingredienti che ci servono per preparare questa ricetta Per 4 persone

Per la frolla salata

250 g farina

125 g burro

1 uovo

1 pizzico di sale

qb acqua fredda

Per la farcitura

200 g ciliegie

200 g robiola fresca

qb erba cipollina

qb olio evo

8 fettine sottili di speck

qb pepe nero

Procedimento

Realizzare la pasta frolla amalgamando con gli ingredienti sopra elencati.

Formare delle crostatine cuocendole vuote a 160° per 15’ circa. A parte snocciolare le ciliegie, condirle con sale, olio evo, pepe nero macinato e scottarle poco in padella. A parte seccare le fette di speck in forno a 100° e una volta fredde ridurle in polvere. In una ciotola mescolare la robiola con l’erba cipollina. Farcire le crostatine con la robiola e le ciliegie ripassate in padella completando con spolverata di polvere di speck e pepe nero.

La nostra ricetta è pronta. Vi ricordiamo che la stagione televisiva di Geo con le puntate inedite è terminata ma potrete rivedere le repliche su Raiplay oppure seguire le puntate con “il meglio di”. Geo torna a settembre con la nuova edizione.