Io resto a casa, le piattaforme streaming offrono film e serie gratis

L’invito per gli italiani, ormai lo sappiamo, è quello di restare a casa e in molti stanno dedicando il loro tempo libero per guardare tutti quei film e quelle serie tv che non si sono potute vedere prima per mancanza di tempo. Sono tante le piattaforme streaming che sono volute intervenire in questo senso. Da Amazon Prime Video a Rai Play passando per Infinity e The Film Club e tante altre ancora. Le piattaforme in streaming su cui vedere film e serie hanno deciso di offrire contenuti gratuitamente pur di intrattenere la gente e non farla uscire di casa. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa hanno deciso di offrire le varie piattaforme.

Le piattaforme intrattengono la gente a casa con contenuti gratis: da Amazon a Infinity

Si potrebbe iniziare proprio da Amazon Prime Video. Questa nota piattaforma ha messo a disposizione, già da tempo, degli abitanti della zona rossa, film e serie da guardare gratis fino all’ultimo di marzo anche se, il primo mese di abbonamento risulta comunque una prova gratuita nel momento dell’adesione. The Film Club ha deciso di regalare agli utenti ben cento film con categorie diverse per poter passare il tempo in casa. Anche Infinity Tv ha aderito a questa iniziativa. Questa nota piattaforma già offriva un mese gratuito agli utenti nel momento della registrazione, adesso invece è possibile usufruire di ben due mesi di film e serie televisive senza pagare assolutamente nulla. OpenDbb è forse una piattaforma in streaming meno conosciuta rispetto alle altre citate ma anche questa ha scelto di mettere a disposizione film e documentari.

Contenuti gratis sulle piattaforme streaming: Rai Play, Rai Movie e Mediaset fanno la loro parte

C’è da dire che pure Mediaset Play, Rai Play e Rai Movie fanno la loro parte in questo senso. Mediaset Play continua infatti a offrire il suo servizio gratuito online per rivedere le serie e le trasmissioni andate in onda sui suoi canali tv. Lo stesso fa anche Rai Play che offre le sue serie ma anche film del passato e del presente cercando di accontentare un po’ tutti. Rai Movie che da anni ormai si dedica soltanto ai film, ha pure modificato il suo palinsesto con altre produzioni.