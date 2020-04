Piccoli spazi da arredare con Maison du Monde: portiamo l’estate in terrazzo o nel patio

Questa primavera e questa estate passeremo molto tempo in casa. Non dipende da noi, dovremo cambiare le nostre abitudini ma possiamo fare qualcosa per rendere più accogliente gli spazi della nostra casa che magari prima non utilizzavamo. Non tutti è chiaro, hanno la possibilità di avere un patio nel proprio appartamento o un bel terrazzo. Ma per chi ha questi spazi, anche di piccoli dimensioni, dare un tocco estivo e rendere vivibili in modo diverso gli ambienti è possibile. Ci siamo lasciati ispirare da Maison du Monde, con dei consigli in vista dell’estate 2020 che sono anche di tendenza. Un tocco d’estate si può portare anche in città con un arredo colorato e allegro? E’ possibile.

Vediamo qualche idea per arredare il nostro balcone, un terrazzo o il patio della nostra casa.

COME ARREDARE PICCOLI E GRANDI SPAZI: DAL TERRAZZO AL PATIO

Poltrone colorate: sul catalogo on line di Maison di Monde, potrete trovarne per tutti i gusti. I prezzi variano: si possono acquistare da 50 euro, da 70 euro, da 100 euro. Parliamo di poltrone e sedie sdraio molto semplici, con stili geometrici. Il colore vivace renderà lo spazio che vogliamo arredare più accogliente, allegro e ci aiuterà anche con l’umore.

Ovviamente non possono mancare i tavolini: uno per lavorare, lo smartworking ci accompagnerà ancora per diverso tempo. Se abbiamo spazio per mettere anche un tavolo per cenare o pranzare, possiamo farlo. Abbiniamolo con le poltrone!

Piante: cerchiamo se possibile di dare anche un tocco di verde allo spazio che dobbiamo riarredare soprattutto se viviamo in città e di verde ne vediamo ben poco.

L‘amaca per chi se lo può permettere, non può mancare! Scegliendo Maison du monde ne troverete alcune che si abbinano con cuscini, altra cosa che in uno spazio dedicato al relax non deve mancare! E se proprio vogliamo pensare di essere in spiaggia invece che in casa nostra, osiamo con gli oggetti per aperitivi in casa: non possono mancare bicchieri con fenicotteri, piatti a forma di anguria e ananas a volontà!