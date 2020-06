Consigli utili per arredare i bagni con uno stile invidiabile

Il bagno è il luogo della casa dove non solo ci si occupa dell’igiene personale, ma in cui ci si dedica anche al proprio relax con un bagno caldo, portando avanti la beauty routine come in una vera spa. Per questo motivo è importante creare un ambiente progettato nei minimi dettagli, così da realizzare una stanza funzionale ed elegante, sia nel caso che tu preferisca un look moderno che classico.

Farsi seguire da architetti e designers professionisti è un’ottima strategia, ma noi vogliamo comunque fornirti semplici spunti e consigli per orientarti correttamente in questo progetto d’arredo.

Arredo bagno moderno o arredo bagno classico: lo stile ideale

Hai deciso che è giunto il momento di rinnovare completamente il tuo arredo bagno? Oppure sei alle prese con l’interior design della tua prima casa e devi sceglierne totalmente lo stile? Da dove cominciare? Per prima cosa è fondamentale che tu abbia ben in mente quale sia lo stile che rispecchia alla perfezione i tuoi gusti e le tue esigenze.

Sei un amante del design moderno dalle linee minimal? In questo caso sarà meglio optare per un arredo semplice, dai toni neutri, con mobili provvisti di ante push pull, senza fronzoli decorativi. Arredi e sanitari sospesi saranno il tocco di classe che ti proietterà nel mondo del design del futuro. Per concludere completerai il tutto con un enorme specchio in grado di illuminare la stanza ed un box doccia in vetro trasparente.

Sei innamorato del design classico o shabby chic? Ci sono moltissime soluzioni che sapranno soddisfare la tua ricerca! Mobili laccati bianchi o in essenza renderanno romantico il tuo bagno. Ma il pezzo forte sarà sicuramente la vasca, preferibilmente dalle forme arrotondate e sinuose, accessoriata con una rubinetteria dal look retrò, in ottone o dorata.

Uno spazio funzionale: cassetti e ceste per bagni piccoli

Se il tuo bagno è di piccole dimensioni, importantissima è l’ottimizzazione dello spazio. Ci sono diversi trucchi che ti aiuteranno a risolvere il problema dell’organizzazione degli oggetti personali.

Per prima cosa ti consigliamo mobili con molti cassetti o ripiani, così da permetterti di stipare tutto in modo ordinato. Inoltre è consigliabile aggiungere mensole abbinate al mobile bagno principale, così da depositare profumi, trucchi o piante decorative. Molto utili sono anche le ceste, le quali danno un tocco romantico allo spazio. Ceste e cestini sobri ed eleganti ti permetteranno di mantenere ordinati asciugamani e salviette ripiegati. Un cesto shabby chic potrebbe essere la soluzione perfetta per celare i panni da lavare. Carinissimi sono anche i piccoli cestini affiancati al water e contenenti i rotoli di carta igienica. Ricorda di aggiungere ripiani più stretti anche all’interno del box doccia o accanto alla vasca, così da avere sempre a portata di mano bagnoschiuma, shampoo e altri accessori utili nella tua cura quotidiana.

Tre utili consigli per rendere luminosi bagni piccoli e grandi

Che tu abbia un bagno piccolo o grande, creare un ambiente luminoso è fondamentale. Naturalmente con bagni di piccole dimensioni è ancora più complicato, soprattutto se sono stanze senza alcuna finestra. In ogni caso esistono tre semplici trucchetti che ti permetteranno di ovviare questo problema:

Innanzitutto arreda la stanza con un enorme specchio che possa riflettere la luce o creare un effetto illusorio di ampliamento dello spazio.

che possa riflettere la luce o creare un effetto illusorio di ampliamento dello spazio. Secondo trucco di design: scegli solo box doccia trasparenti . Ne esistono tantissimi modelli dallo stile moderno e all’avanguardia. Ecco che il tuo bagno sembrerà più spazioso e luminoso.

. Ne esistono tantissimi modelli dallo stile moderno e all’avanguardia. Ecco che il tuo bagno sembrerà più spazioso e luminoso. Infine ricordati di optare per mobili bagno bianchi o dai colori chiari.

Non ti resta che scoprire tutte le soluzioni di design per i bagni proposte dai migliori marchi italiani!

Arredare i bagni con arredi di design, ma risparmiando

Hai in mente il bagno dei tuoi sogni ma hai paura di non poterlo realizzare per colpa dei costi eccessivi dei mobili di design delle grandi marche d’arredamento? Non disperare, esistono moltissimi siti outlet con pezzi di design a costi contenuti. Naviga sul web e scopri le occasioni di design per il tuo bagno dei sogni! Esistono, ad esempio, portali che propongono mobili bagno di design a prezzi scontati esclusivi per necessità del rivenditore di rinnovare le esposizioni del suo showroom.

Per esempio, su MobiliDesignOccasioni – l’outlet d’arredamento con le migliori marche italiane – troverai arredi moderni per il bagno a prezzi scontatissimi. Tutti i prodotti sono nuovi e disponibili in pronta consegna ed è possibile persino prenotarli e farseli consegnare a casa. Quindi ti consigliamo di non rinunciare al bagno dei tuoi desideri. Grazie al web troverai soluzioni interessanti e potrai arredare i tuoi bagni risparmiando!

