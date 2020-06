Come igienizzare il lavandino con limone e sale: il metodo Luca Guidara

Tornano i consigli di Luca Guidara, il coach dell’ordine anche su Ultime Notizie Flash. Luca condivide con i suoi followers molti consigli per la pulizia della casa e non solo! In questo periodo in cui per tutti l’igiene della casa è stato al primo posto, Luca ha dato moltissimi consigli. Oggi in particolare vi parliamo dell’igienizzazione del lavandino della cucina. Senza spendere molti ma solo con due prodotti che abbiamo praticamente sempre in casa. Si è visto che negli ultimi mesi di lockdown in Italia sono stati spesi molti più soldi del solito per detersivi e disinfettanti, con annesse problematiche di salute. Eppure molto spesso bastano degli ingredienti naturali per far si che la nostra sia in perfetto ordine, profumata e igienizzata. Oggi quindi abbiamo deciso di proporvi questo metodo proprio perchè alla portata di tutti, donne e uomini, adulti e studenti che vivono da soli, mamme e single. Un metodo per igienizzare il lavandino davvero semplice. Vediamo i passaggi suggeriti dai social proprio da Luca Guidara.

COME IGIENIZZARE IL LAVANDINO CON LIMONE E SALE

I passaggi indicati da Luca Guidara sulla sua pagina Instagram:

Ve ne ho già parlato in precedenza, ora vi mostro come fare! Per la pulizia e igienizzazione del nostro lavandino, quando non si hanno prodotti ecologici o super efficienti, non esiste combinazione migliore di sale e limone ! Spargete un po’ di sale sulla superficie del lavello e anche all’interno della vasca. Poi con il limone strofinate lungo tutte le pareti, otterrete un vero e proprio effetto scrub! Il sale, grazie alle sue proprietà, è infatti un ottimo anti-calcare, mentre il limone cattura e trattiene anche gli odori più forti! In mancanza, è possibile utilizzare anche pomodoro e limone, un mix di componenti acide perfette per sciogliere anche il calcare più ostinato. Provate e fatemi sapere il risultato!

Buone pulizie!

