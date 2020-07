Tre consigli di Luca Guidara per facilitare la stiratura delle magliette

Tre consigli di Luca Guidara per facilitare la stiratura delle magliette: arrivano direttamente dal profilo Instagram del coach dell’ordine che ha deciso di condividere con tutti i suoi followers qualche trucchetto che ha sperimentato lui stesso dopo aver cercato anche sul web delle soluzioni convincenti.

Ovviamente con questi trucchetti, che sono dei rimedi molto conosciuti, si tenderà ad avere delle magliette o delle camicie sicuramente con meno pieghe e in alcuni casi sarà anche possibile non stirare. Per altri capi insidiosi, come ad esempio le polo, la stiratura sarà comunque necessaria. Ma se stendiamo bene i vestiti, meno tempo impiegheremo per stirare dopo.

Le parole di Luca Guidara sui social:

Quanti di voi hanno cercato su Google “metodi per non stirare” alzino la mano! 🙌🏻 Vi svelo un segreto. L’ho fatto anche io! Ho trovato un sacco di trucchi e consigli, alcuni interessanti, altri fin troppo sdoganati e altri davvero esilaranti anche se forse non troppo utili. La verità è che non si può evitare di stirare. È come se non mangiassimo perché non abbiamo voglia di apparecchiare la tavola. Non ha senso! Quindi ecco a voi tre consigli per facilitare la stiratura delle magliette.



Ecco quindi i tre consigli per facilitare la stiratura:

1-Primo, non lasciate il bucato in lavatrice, ma estraetelo subito dopo il lavaggio e sbattete i capi con energia prima di stenderli.

2-Secondo, per appendere le vostre camicie e t-shirt aiutatevi con delle grucce, eviterete il formarsi di quelle antipatiche pieghe!

3-Terzo, non fate come me … Utilizzate le grucce in legno per gli armadi e quelle in plastica per l’asciugatura al sole. Gli appendiabiti in legno, infatti, a contatto con l’acqua e l’umidità potrebbero rilasciare un po’ di colore.

La mia giustificazione è che avevo già utilizzato quelle in plastica per un’altra lavatrice!

