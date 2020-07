La corretta pulizia delle scarpe da ginnastica, da Ricette all’italiana i prodotti naturali per eliminare anche gli odori

Non solo piatti da preparare a Ricette all’italiana ma anche come pulire le scarpe da ginnastica. Con Erika Lombardo impariamo a lavare le scarpe da ginnastica con prodotti naturali e nel modo più semplice ma l’esperta ci mostra anche come eliminare i cattivi odori dalle scarpe. Per prima cosa Erika toglie i lacci delle scarpe e li mette in una bacinella, aggiungiamo acqua e sapone di marsiglia grattugiato, mescoliamo, lasciamo in ammollo e li strofiniamo, li lasciamo però più ore in ammollo e li avremo ben puliti. Ovviamente li sciacquiamo bene con l’acqua. Per pulire invece le scarpe creiamo una cremina fatta con due cucchiaini di detersivo per i piatti ecologico e aggiungiamo il bicarbonato, mescoliamo e ci rendiamo conto se la consistenza è quella giusta. Prendiamo una spugnetta e la bagniamo in acqua, utilizzamo la cremina preparata e strofiniamo con la parte abrasiva della spugnetta. E’ una pulizia che facciamo solo se il materiale delle scarpe ce lo permette, quindi attenzione a non rovinare le scarpe preferite dei ragazzi. Dopo avere ben pulito le scarpe usiamo un panno in microfibra pulito e bagnato in semplice acqua, togliamo via la cremina e lo sporco. Quindi non immergiamo mai le scarpe in acqua. Facciamo ben asciugare.

COME ELIMINARE I CATTIVI ODORI DALLE SCARPE

All’interno delle scarpe mettiamo un cucchiaio di bicarbonato, lo facciamo andare un po’ su tutta la base della scarpa. Aggiungiamo nella scarpa un foglio di giornale accartocciato. Se vogliamo possiamo aggiungere sulla carta anche alcune gocce dell’essenza che ci piace. Lasciamo nelle scarpe tutta la notte. Al mattino rimuoviamo il foglio di giornale e il bicarbonato, avremo scarpe senza cattivi odori, anzi profumate.

Come sempre nel programma di Davide Mengacci e Anna Moroni, Ricette all’italiana, tanti consigli preziosi per tutti. Non solo ricette ma con Annabruna di Iorio i suggerimenti con i prodotti naturali, i rimedi della nonna.

