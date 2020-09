Lavare, igienizzare e conservare i costumi per la prossima estate

Prima di conservare i costumi da bagno per la prossima estate è necessario e fondamentale lavarli e igienizzarli. Appena rientrati dalle vacanze è bene riporre questi capi in modo accurato, al fine di non ritrovarci di fronte a spiacevoli sorprese il prossimo anno. Conservandoli in modo adeguato, riuscirete a ritrovarli perfetti e in ordine durante le prossime vacanze. Non basta aver sciacquato bene i costumi dopo il bagno. Infatti, è preferibile procedere con un lavaggio più accurato. Vediamo ora insieme come.

COME LAVARE E IGIENIZZARE I COSTUMI DA BAGNO PRIMA DI CONSERVARLI PER LA PROSSIMA ESTATE

Per conservare i costumi da bagno in modo accurato è bene lavarli e igienizzarli con efficacia. In questo modo, riuscirete a togliere ogni traccia di sabbia e salsedine. Vi abbiamo già indicato i consigli migliori per sistemare la cameretta dei bambini dopo le vacanze. Ora vi parliamo del lavaggio dei costumi. Prima di ogni cosa, ricordate di verificare che tutte le decorazioni o applicazioni presenti sul costume siano ben cucite. In questo modo, troverete il modo per risistemarli. Ed ecco che ora possiamo procedere con il lavaggio. In particolare, è semplicemente consigliato di lasciare qualche ora in ammollo il capo in un detergente delicato. Nel caso in cui, fossero presenti piccole macchie resistenti, vi consigliamo di strofinarle delicatamente con un sapone naturale di Marsiglia. Sciacquate i costumi per bene con acqua fredda e lasciateli poi asciugare all’aria aperta.

I consigli che vi diamo per un lavaggio efficace dei costumi da bagno sono:

lavateli sempre a mano, con un solo cucchiaio di detersivo;

risciacquate per bene senza strizzarli;

stendeteli in orizzontale e utilizzate le mollette in parti del costume non in vista.

COME CONSERVARE I COSTUMI DA BAGNO DOPO LE VACANZE: I CONSIGLI DA SEGUIRE

Dopo aver lavato tutti i costumi da bagno è arrivato il momento di riporli accuratamente. In questo modo, per le prossime vacanze li ritroverete in ottimo stato e pronti per essere utilizzati. Non gettateli, pertanto, alla rinfusa all’interno di uno scatolone. Scegliete un cassetto del vostro cassettone oppure una scatola scelta da voi per il cambio stagione. Riponeteli piegandoli accuratamente. Se volete conservarli in borsa o nell’armadio, vi consigliamo di utilizzare dei sacchetti di nylon con la cerniera. Ovviamente dovete assicurarvi che i costumi da bagno siano completamente asciutti!