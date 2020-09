7 soluzioni per individuare i migliori tavoli da pranzo per la tua casa

I tavoli da pranzo sono componenti fondamentali di ogni casa. Il problema, però, si pone quando gli appartamenti non sono abbastanza grandi da ospitare un complemento del genere: come fare per risparmiare centimetri preziosi senza rinunciare a un articolo tanto utile?

Per fortuna esistono sul mercato soluzioni estremamente pratiche, pensate appositamente per le dimore più piccole in cui è indispensabile gestire in maniera intelligente l’area a disposizione. In questa categoria ti segnaliamo i tavoli da pranzo proposti su smartarredodesign.com, Ecommerce specializzato negli elementi convertibili e trasformabili per le abitazioni di dimensioni ridotte.

Tuttavia, organizzare razionalmente lo spazio non vuol dire soltanto adottare mobili e superfici a scomparsa. Anche un tavolo da pranzo può essere minimalista, in virtù di forme decise, pulite e prive del superfluo. Da’ uno sguardo alle idee che ti proponiamo, per arricchire la tua cucina o la tua zona living con un design esclusivo!

La bellezza del cristallo e del legno

Un’ottima scelta consiste nei tavoli fabbricati in cristallo e in legno, dove il primo materiale è di solito utilizzato per la base e il secondo per il ripiano.

Un prodotto di questo tipo è elegantissimo, scenografico, dotato di architetture straordinariamente pure. Te lo consigliamo per rendere ancora più sofisticato un ambiente moderno e ricercato, nel quale i rivestimenti levigati catturano l’attenzione con la loro raffinatezza. Aber è costruito con questo concept ed è progettato per diventare il protagonista indiscusso di qualunque stanza.

I tavoli in gres porcellanato

Proseguendo con il nostro discorso sui tavoli da pranzo, ti suggeriamo di prendere in considerazione quelli in gres porcellanato: quest’ultimo è capace di imitare le caratteristiche fisiche di molte altre materie prime, come il legno, il cotto e, come nel caso di Springs, il marmo.



Springs, tavolo in marmo

Un complemento così realizzato, pur essendo evidentemente contemporaneo, è senza tempo per le finiture e le venature. Come regalare alla cucina o al soggiorno un tocco di stile, dando la giusta importanza anche a criteri come la solidità e la robustezza.

Le numerose qualità dell’acciaio

Spesso i tavoli più innovativi sono in acciaio, la cui resistenza procede di pari passo con il fascino dei riflessi e dei giochi di luce. Un articolo simile è perfetto per valorizzare un salotto di stampo moderno, e permette anche di ottimizzare bene lo spazio con i suoi volumi geometrici.

Tutti questi pregi sono peculiari, ad esempio, dello splendido Upon, un tavolo di design che unisce estetica e comfort. L’acciaio, trattato in cataforesi, è indicato anche per gli esterni e ti consentirà di mangiare in compagnia all’ombra degli alberi in giardino.



Upon, tavolo da pranzo in acciaio

La combinazione di vetro e metallo

Un altro eccellente accostamento è quello del vetro con il metallo. Ancora una volta ci riferiamo a elementi all’avanguardia e versatili, adatti tanto alla sala da pranzo quanto agli uffici e agli studi professionali.

Le forme essenziali sono create per sfruttare con logica i centimetri persino nelle stanze più piccole: puoi ricorrere a un tavolo del genere anche se abiti in un monolocale. Ti segnaliamo Glam, che tra l’altro è disponibile in tre diverse dimensioni.



Glam, tavolo da pranzo in vetro e metallo

I tavoli rotondi

I modelli che ti abbiamo descritto finora sono tutti rettangolari, o comunque quadrangolari. Ora, invece, vogliamo parlarti di un tavolo tondo: Alive, con base in acciaio verniciato e piano di vetro con finitura effetto marmo. Un vero capolavoro, che spiccherà come un gioiello nella tua area living oppure in cucina.

Nel complesso, i tavoli rotondi si integrano in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente e occupano pochissimo spazio. Prodotti comodi, pratici, eleganti, ideali per conciliare tradizione e innovazione. Sarà un piacere consumare i pasti con la famiglia o con gli amici intorno a una superficie di questo tipo!

Il legno massello per godere di altissime prestazioni tecniche

Un’altra soluzione che associa passato e presente è il legno. Un tavolo da pranzo così fabbricato farà restare a bocca aperta tutti i tuoi ospiti con le sue fiammature e sfumature. In più, questo materiale è simbolo di sicurezza e stabilità, è ecologico e in grado di amalgamarsi con qualunque stile.



Walt, tavolo da pranzo in massello

Che ne pensi di Walt, in legno di acacia con struttura in acciaio? Il suo ripiano sostiene pesi anche notevoli ed è poco sensibile ai graffi e alle macchie. La tua mise en place sarà impeccabile!

Un tavolo interamente trasparente

I tavoli trasparenti sono autentiche gemme: riflettono la luce naturale e artificiale, sono stupendi a vedersi e attirano gli sguardi con il loro aspetto cangiante. Sono concepiti per rendere ogni stanza più luminosa e accogliente, e inoltre trasmettono l’impressione di una maggiore profondità – ragion per cui te li raccomandiamo se vuoi far sembrare più grande un locale piccolo.



Brilliant, tavolo da pranzo di design in policarbonato

Il risultato, nella maggioranza delle situazioni, è dato dalla combinazione del vetro (per il ripiano) con il policarbonato (per le gambe). Così è costruito Brilliant, un oggetto di design dall’incredibile potere decorativo. Con questo complemento il tuo salotto diventerà unico e inimitabile!