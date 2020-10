Covid 19: i consigli per non contagiarsi nel nucleo familiare

La situazione legata alla pandemia da Coronavirus inizia a preoccupare nuovamente tanto che Presidenti di Regione, sindaci e lo stesso Premier Conte hanno deciso di adottare nuove misure per ridurre il rischio di contagio. I numeri del Covid 19 ritornano a fare paura e dovremmo rispettare lettera per lettera ogni regola e precauzione. Gli esperti consigliano di non uscire di casa se non per grandi necessità come il lavoro o la spesa. O in ogni caso, se lo si deve fare, cercando di rispettare il distanziamento sociale. Pare proprio di essere tornati a qualche mese fa, seppur con una leggera libertà in più. Un situazione allarmante dipende però dal fatto che moltissimi dei contagi confermati sono avvenuti all’interno del nucleo familiare. E’ questo il motivo per il quale nell’ultimo DPCM approvato, si invitava a non essere più di sei in cene di famiglia o incontri tra parenti.

Come si può evitare il contagio in casa?

Covid e precauzioni da adottare in casa: come non contagiarsi all’interno del nucleo familiare

Ci sono dei semplici ma fondamentali consigli che si possono applicare in casa per evitare un contagio addirittura familiare. Chiaramente il primo lo conosciamo già ed è quello di cercare di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e lavarsi frequentemente le mani. A proposito di questo è importante che ognuno utilizzi degli accessori diversi nella cura dell’igiene. E’ consigliabile che ogni membro della famiglia abbia il suo asciugamano, il suo accappatoio e così via. Sicuramente è fondamentale non utilizzare le stesse posate e gli stessi bicchieri di un’altra persona o mangiare nello stesso piatto. Non sarà semplice ma si dovrà cercare di non baciare o abbracciare i membri della propria famiglia. Indossare le mascherine anche quando si è a contatto con un parente aiuta decisamente a ridurre il rischio di contagio in casa.

I consigli per evitare il contagio all’interno nel nucleo familiare: combattere il Covid

Se si è abituati ad utilizzare l’ascensore è importante non prenderlo mai con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. E’ il caso di farlo solo con i congiunti in quanto si tratta di uno spazio chiuso e piccolo dove difficilmente c’è un ricambio di aria. Sempre meglio prediligere le scale che aiutano pure a fare dell’esercizio fisico. E’ bene ricordarsi di disinfettarsi sempre le mani subito dopo aver toccato il portone o i pulsanti degli ascensori. In casa bisognerebbe evitare di scambiarsi i cellulari, i tablet, computer e i vari oggetti in quanto il Coronavirus si deposita anche sulle superfici. E’ fondamentale cercare di mantenere una pulizia corretta della casa e degli oggetti che si maneggiano di più come, appunto, gli smartphone. Importante è pure evitare il contatto con amici o con parenti che non vivono nella stessa casa. Se proprio necessario, farlo sempre mantenendo le distanze di sicurezza e la mascherina, pure sotto il proprio tetto.