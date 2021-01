Lista nozze di Amazon: come funziona e come crearla

Siete pronti a sposarvi e state pensando di creare la lista nozze? Vi consigliamo di optare per il sistema messo a disposizione da Amazon. Ebbene sì, la nota piattaforma permette di creare una lista nozze. In questo modo, avete la possibilità di scegliere tutti i prodotti che desiderate ricevere, senza alcun limite. I vostri cari potranno poi accedere al catalogo e decidere cosa regalarvi tra gli articoli che voi avete proposto. Vediamo ora insieme come creare la lista nozze su Amazon e come funziona.

COME FUNZIONA LA LISTA NOZZE DI AMAZON: UN’OTTIMA SOLUZIONE PER CHI STA PER SPOSARSI

Se siete ormai decisi a creare la lista nozze su Amazon, dovete seguire passo passo questa guida. Organizzare un matrimonio è abbastanza impegnativo e questo sistema può rendervi sicuramente le cose più facili. Chi sta per sposarsi solitamente creare la propria lista in una negozio fisico, dove gli invitati si recano per acquistare il regalo. Ora i vostri cari dovranno semplicemente accedere al catalogo da voi creato, direttamente a casa, recandosi su Amazon. Potete selezionare tutti gli articoli di cui avete bisogno, evitando così l’imbarazzo di chiedere un regalo e dando una mano ai vostri invitati a scegliere il regalo giusto. Non solo, c’è anche un altro limite che potete superare: creando la lista nozze tradizionale in un unico negozio non potete scegliere prodotti che appartengono a categorie e marchi diversi. Invece, su Amazon sono presenti articoli di ogni tipo e c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Infine, c’è un altro motivo per scegliere questo sistema: i vostri cari che abitano lontano potranno acquistare online il regalo, che arriverà direttamente a casa vostra.

Direttamente sul portale online avete modo di creare comodamente a casa la vostra lista dei desideri per il matrimonio. Un servizio unico che è caratterizzato anche dalla possibilità di personalizzare il catalogo secondo i propri gusti.

LISTA NOZZE AMAZON, COME CREARLA: TUTTI I PASSAGGI DA ESEGUIRE

Ci sono determinati passaggi da eseguire per creare la lista nozze Amazon. Vi anticipiamo che si tratta di una guida abbastanza semplice, alla portata di tutti. Innanzitutto è necessario che voi abbiate un account personale sul portale.

CLICCA DIRETTAMENTE QUI PER CREARE LA LISTA NOZZE

Dopo aver fatto l’accesso, entrate nell’area personale. Cliccate la sezione Le tue liste, dove troverete la voce Lista nozze. Entrate nella sezione dedicata e selezionate Crea la tua lista. Ora completate i campi, inserendo i vostri dati. Non dimenticate di inserire il vostro indirizzo, in quanto gli articoli acquistati dai vostri invitati arriveranno direttamente a casa vostra. Potete anche aggiungere il vostro partner, per renderlo partecipe. Ed ecco che ora avete finalmente creato la base della vostra lista da nozze, da completare con tutti gli articoli che desiderate ricevere.

Questa area che è dedicata a voi e tutti i vostri invitati. Sarà possibile nel tempo tenere d’occhio il numero dei prodotti che avete scelto e quelli che già sono stati acquistati. Ma come aggiungere i prodotti nella lista nozze di Amazon?

Muovetevi tra le categorie che trovate nel menu a tendina, posizionato a sinistra, nell’area che avete creato oppure cercate voi stessi gli articoli attraverso il motore di ricerca del portale. Scoprite i prodotti che sono disponibili e aggiungete tutto ciò che desiderate, cliccando ‘aggiungi alla lista nozze’, posizionato in basso a destra. Dopo aver aggiunto i prodotti, potete visualizzarli tornando nella vostra area La mia lista. Cliccate su ‘modifica dettagli’ se avete intenzione di mettere la priorità ad alcuni articoli. Aggiungete delle note se volete spiegare ai vostri invitati il motivo per cui avete scelto quel determinato prodotto.

Ora la lista nozze è finalmente pronta, ma tenete conto che potrete modificarla ogni volta che volete. Intanto, è necessario condividerla con propri invitati, selezionando la voce ‘condividi la tua lista’. In questo modo, generate un link che potrete inviare ai vostri cari come desiderate: via messaggio, Whatsapp, email. In alternativa, è possibile condividere la vostra lista nozze postandola sui vostri account social. Infine, potreste anche inviarla cliccando sull’icona dell’email e inserendo l’indirizzo dei vostri cari.





Come già vi abbiamo anticipato, potrete tenere traccia dei movimenti nella vostra lista nozze. In particolare, nell’area ‘Lista dei ringraziamenti e dei resi’ trovate tutti i prodotti che sono stati acquistati nel vostro catalogo e da chi. A ognuno di loro, potrete inviare un messaggio di ringraziamento. Come è previsto dall’azienda, è possibile effettuare sempre il reso.

CREARE LA LISTA NOZZE SU AMAZON: QUALI PRODOTTI SELEZIONARE

Scegliere i prodotti giusti per la vostra lista nozze online potrebbe non essere semplice. Sono davvero tantissimi gli articoli che sono presenti nella piattaforma. Ovviamente, la vostra scelta deve basarsi sulle esigenze che voi e il vostro partner avete. Intanto, vi diamo qualche consiglio su alcuni degli articoli che potete selezionare su Amazon.

Sharp Aquos LC-32Bi6E 32″ Android 9.0 Smart TV 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB a 269,99€;

Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB a 269,99€; IKOHS THERA RETRO – Macchina del Caffè Express per caffè espresso e cappuccino, 1100 W, 15 bar, vaporizzatore regolabile, capacità 1,25 l, caffè macinato e monodose, con doppia uscita a 108,95€;

per caffè espresso e cappuccino, 1100 W, 15 bar, vaporizzatore regolabile, capacità 1,25 l, caffè macinato e monodose, con doppia uscita a 108,95€; Sboly Frullatore personale , Singolo frullatore servizio per Smoothies e scuote, piccolo frullatore per succhi con 2 tazze da 0.5 litri senza tritan BPA e spazzola per la pulizia, 350 W a 24,14€;

, Singolo frullatore servizio per Smoothies e scuote, piccolo frullatore per succhi con 2 tazze da 0.5 litri senza tritan BPA e spazzola per la pulizia, 350 W a 24,14€; Moulinex OX4448 Optimo Forno Elettrico con Capacità di 19 L, Potenza 1380 W, Nero 71x117x81cm a 64,99€;

NEXGADGET Set Utensili da Cucina 12 Pezzi Nylon Strumenti di Cottura Manico in Silicone Strumenti di Cottura tra Cui Cucchiaio, Turners, Pinze, Frusta, Apriscatole, Pelapatate, Raschietto a 27,99€;

12 Pezzi Nylon Strumenti di Cottura Manico in Silicone Strumenti di Cottura tra Cui Cucchiaio, Turners, Pinze, Frusta, Apriscatole, Pelapatate, Raschietto a 27,99€; Tognana Graphic Set 6 Tazzine caffè con piattino Coordinato, 80 CC, Altezza 6 cm, New Bone China, Bianco/Nero a 18,50€.