Pulizie di primavera in bagno: 5 consigli da seguire

La primavera si sta avvicinando ed è tempo di pulire a fondo la casa, per prepararla al meglio alla bella stagione. Anche il bagno, ovviamente, rientra nella lista delle stanze da igienizzare a fondo. Ma come fare per ottenere buoni risultati? Quali sono i passaggi indispensabili da seguire? Ecco 5 consigli da mettere in pratica per fare le classiche pulizie di primavera in bagno.

Pulizie di primavera in bagno: fare ordine!

Il primo consiglio è quello di cominciare a fare ordine tra i prodotti accumulati durante l’anno. Alcuni saranno scaduti, altri saranno prossimi alla scadenza. Buttate quelli scaduti e mettete in bella mostra quelli che dovrete usare nel giro di poco tempo per terminarli prima che scadano. Bagnoschiuma, shampoo, creme idratanti: cercate di usare i prodotti più “vecchi” e lasciate momentaneamente da parte i più nuovi.

Concentratevi poi (secondo consiglio) sulle cose da lavare a parte, per esempio le tende delle finestre, quelle della doccia, tappeti e asciugamani: una bella lavatrice vi sarà molto utile per pulire tutto a fondo. La vasca da bagno brilla di nuovo spendendo pochissimo

Le pulizie di primavera, per definizione, contemplano anche alcuni lavoretti più noiosi che generalmente non si è soliti fare durante l’anno. Un esempio? Concentratevi sulle fughe dei pavimenti e delle piastrelle, ci vorrà un po’ di fatica ma alla fine otterrete ottimi risultati riportando “al pulito” anche le zone più opache . Pulite anche a fondo il pavimento utilizzando prodotti specifici in grado di detergere in modo efficace e allo stesso tempo igienizzare, cosa importante in tutta la casa ma a maggior ragione nel bagno. Quarto consiglio per pulire il bagno a fondo al cambio di stagione: concentratevi su lavatrice e asciugatrice e fate un check dei componenti per verificare che sia tutto a posto.

Ultimo consiglio da seguire: quando lavate i sanitari abbiate cura di pulire anche i basamenti e gli scarichi. In questo modo, per un bel po’ di tempo, non dovrete poi “tornarci sopra”.

Pulire a fondo il bagno: pochi accorgimenti

Insomma bastano davvero pochissimi accorgimenti da mettere in pratica per avere un bagno pulito e perfettamente igienizzato. D’altronde è questa una delle stanze più utilizzate tra quelle di casa e proprio per questo motivo le pulizie di primavera in bagno risultano davvero molto importanti da fare. Ricordate infine che per “rinnovare” il bagno basta davvero poco: magari usate qualche accessorio di un colore diverso (i toni del pastello vanno benissimo) per omaggiare al meglio l’arrivo della stagione più tiepida.