Come usare il colino: cinque usi che non conosci

Ci sono vari usi del colino che possono tornarci utili in determinate situazioni. Ovviamente i modi in cui è possibile utilizzare questo strumento riguardano il mondo della cucina. Tutti in casa hanno un colino, che solitamente viene usato per scolare la pasta. Per tale motivo, viene poi tenuto chiuso negli armadietti, in attesa di utilizzarlo nuovamente per lo stesso scopo. In realtà, in pochi sanno che può e deve essere usato di più. Si tratta di uno strumento più utile di quello che pensiamo, ma anche abbastanza ‘sottovalutato’. Vediamo ora insieme quali sono gli usi del colino che potreste non conoscere ancora!

Colino, come usarlo: non solo come scolapasta, tutti gli utilizzi

Avete mai pensato che un colino può essere utilizzato in varie situazioni in cucina? Questo strumento può tornarci utile in diverse circostanze e in pochi sanno che non è solo un semplice scolapasta. In realtà, può tornarci utile e dovrebbe essere utilizzato di più. Ma come? DonnaD ci ha dato una mano a scoprire quali sono gli usi del colino che ancora potreste non conoscere!