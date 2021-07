Le regole per lasciare la casa in ordine prima delle ferie estive

State per partire per le vacanze estive e al vostro rientro non avete alcuna intenzione di immergervi nelle pulizie e nel disordine di casa? Niente paura. In questo articolo cercheremo di darvi qualche dritta per lasciare la vostra casa in ordine prima delle ferie. Al vostro rientro non dovrete affrontare nessuno stress per rimettere tutto a posto, avrete già una casa ordinatissima e perfetta. La prima regola è quella di pulire casa, ovviamente. Dovrete adoperare una pulizia generale delle stanze e soprattutto del bagno e della cucina. Sarà importante non lasciare sporcizie ma soprattutto spazzatura in giro. Con la stagione calda, al vostro rientro, potreste ritrovarvi a fare in conti con spiacevoli sorprese come formiche e scarafaggi.

La pulizia della casa prima di andare in vacanza d’estate: come ritrovarla in ordine al rientro

Cos’altro fare per ritrovare casa in perfetto ordine? Se le vacanze saranno lunghe sarà molto utile coprire i mobili e i divani. Potete utilizzare del cellofan o semplicemente dei lenzuoli altrimenti si riempiranno di polvere. Potrebbe tornare utile pure fare la spesa prima della partenza per ritrovarla il giorno del rientro. Ovviamente dovrete stare molto attenti ai prodotti da acquistare. Sarà meglio evitare di comprare prodotti che si devono consumare subito, quindi prodotti freschi. Al vostro rientro il frigorifero potrebbe puzzare e il cibo sarà sicuramente andato a male. Spreco di alimenti, di tempo e pure di denaro. Controllare le scadenze poi, dovrebbe essere sempre una buona abitudine in ogni caso. Se in casa avete delle piante non dovrete scordarvi di loro se volete trovarle appassite e addirittura puzzolenti. Potreste incaricare un vostro parente stretto per occuparsi delle vostre piantine e delle cure necessarie. Ovviamente il discorso va ampliato anche a tutti gli animali domestici se deciderete di non portarli con voi in ferie. Che si tratti di un cane o di un pesciolino d’acqua ogni essere vivente ha le sue esigenze che non possono essere certo dimenticate. Quindi dovrete organizzarvi con largo anticipo per gestire i vostri amici.

Sistemare casa prima delle ferie vi aiuterà a non rendervi ancora più stressante e drammatico il vostro rientro. Avrete già le valigie da disfare!