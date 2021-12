I migliori stendibiancheria per stendere il bucato: 4 proposte

Lo stendibiancheria è indispensabile sia in inverno che in estate per fare asciugare il bucato in modo rapido e efficace. Ovviamente in estate, quando le temperature sono elevate e il sole fa asciugare i panni in tempo record, è consigliabile uno stendino da esterno. In inverno, invece, i migliori stendibiancheria da acquistare sono quelli da interno che si possono posizionare in varie zone della casa.

In commercio ci sono tantissimi modelli di stendibiancheria, a dimostrazione che la richiesta di questi indispensabili strumenti è in costante aumento. Si differenziano per misura e prestazioni e la scelta dipende dalle reali esigenze di ognuno, esigenze che molto spesso sono legate agli spazi. Ci sono infatti stendini progettati per chi ha a che fare con spazi stretti e ce ne sono altri, magari anche più comodi, ma adatti solo se si ha la fortuna di avere spazi più ampi. Scopriamo allora quali sono i migliori stendibiancheria per stendere il bucato.

I migliori stendibiancheria per stendere il bucato

La scelta è ampia e comprende modelli tradizionali e semplici e modelli di ultima generazione che prevedono funzioni diverse a seconda delle necessità. Diverse forme e materiali tutti da valutare per effettuare una corretta scelta.

Stendibiancheria a cavalletto

E’ sicuramente il più tradizionale, con la chiusura a X e una serie di barre belle spaziose. Si rivela ideale per le famiglie numerose perché garantisce molto spazio. Insomma è la scelta più indicata se si hanno tanti panni da stendere. Un esempio è lo stendibiancheria a cavalletto di Gimi Zaffiro. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

Stendibiancheria verticale per ottimizzare lo spazio

Questa tipologia di stendino si sviluppa in altezza e rappresenta quindi la soluzione ideale per tutti coloro che si trovano costretti a ottimizzare gli spazi. Date un’occhiata allo stendibiancheria verticale Colombo: a 3 piani, decisamente compatto, è un modello perfetto per chi abita da solo o in coppia e non si trova costretto ogni volta a stendere una moltitudine di capi. Per le sue dimensioni, questo tipo di stendibiancheria viene spesso posizionato in bagno, a volte anche nella vasca. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

Stendibiancheria a soffitto: ideale per le lenzuola

Un’installazione fissa che si posiziona con un sistema di carrucole e che si rivela ideale per stendere le lenzuola. In commercio esistono anche dei modelli elettrici e con un sistema di aereazione integrato. Ottimo è lo stendino a soffitto di Foxydry in alluminio e acciaio, richiudibile. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

Stendini rotanti per il giardino

Nel lungo elenco di stendibiancheria funzionali e di ultima generazione ecco che si fanno spazio gli stendini rotanti che molto spesso vengono preferiti per gli spazi esterni della casa. Si possono regolare in altezza e sono adatti a stendere qualsiasi tipo di indumento e tessuto. Un ottimo esempio è lo stendino rotante di Deuba. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

