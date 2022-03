La spesa di primavera: fai la spesa online per risparmiare

Negli ultimi tempi la spesa online è diventata la migliore opzione in molti casi. Siamo in continua evoluzione sotto questo punto di vista. Le catene di supermercati più note si sono adeguate alle novità e permettono così di fare la spesa usando un computer o uno smartphone. Vi basterà avere una connessione a internet per avere direttamente a casa gli alimenti e i prodotti di cui avete bisogno. Fino a qualche anno fa, probabilmente, in pochi si sarebbero immaginati che sarebbe stato un giorno possibile addirittura fare la spesa online. Con l’emergenza legata al Covid-19 questo servizio è diventato sempre più necessario. C’è anche da considerare che la spesa a domicilio è conveniente, veloce e facile. Ma come funziona?

Come fare la spesa online per risparmiare

Attraverso un computer, un tablet o uno smartphone è possibile far arrivare a casa la spesa, senza uscire. Bisogna collegarsi al portale dedicato della catena di supermercati in zona e riempire il carrello con la vostra spesa virtuale. Troverete gli stessi prodotti che solitamente acquistate nei punti vendita fisici. La sola differenza è che invece di uscire, il corriere li porterà direttamente a casa vostra. Un servizio che ci accompagna verso il futuro e che è già attivo in diversi supermercati. Basta iscriversi al portale del negozio e registrarsi gratuitamente, attraverso procedure rapide e facili. A quel punto, potrete finalmente riempire il carrello virtuale con i prodotti. Il corriere si recherà a casa vostra, attraverso l’indirizzo da voi indicato, con la busta. Per una consegna urgente, alcuni supermercati hanno il servizio “consegna del pacco entro un’ora”.

Spesa di primavera: cosa comprare

Cosa acquistare in primavera con la spesa online? Ovviamente tutto quello che comprereste in un punto vendita fisico. Stiamo parlando anche di frutta e verdura di stagione. In questo periodo dell’anno troviamo arance, mandarini, limoni, pompelmi, kiwi, mele e pere. Per quanto riguarda le verdure, invece, vi potrete sbizzarrire tra asparagi, barbabietola, cavolfiore, cavoli, carciofi, cicoria, patate novelle, finocchi, cime di rapa, spinaci e scalogno.

Come funziona la spesa online su Carrefour

Le Promozioni Carrefour è una delle catene di supermercato che permette di fare la spesa online. Per sfruttare il suo servizio basta collegarsi al sito ufficiale Carrefour.it e scegliere se ricevere a casa la spesa con la consegna a domicilio o se ritirarla nel negozio più vicine. Qui avrete modo di selezionare prodotti tra promo dedicate sempre in evidenza, tra offerte e vantaggi. Le promozioni appaiono direttamente sul sito e sono temporizzate. Dunque, non fatevele scappare! La spesa online da Carrefour non è mai stata così conveniente. Per gli ordini inferiori ai 50€ le spese di spedizione sono di 6,90€, per quelli fino a 120€ invece sono di 3,90€. Per tutti gli ordini che superano la soglia di 120€ la consegna è gratuita. Inoltre, il servizio è gratuito per tutte le le donne in gravidanza e i neogenitori, gli ultrasessantenni e i clienti con disabilità.

Nel carrello virtuale potrete anche inserire i vostri codici sconto. Molti clienti sfruttano le agevolazioni dell’abbonamento Carrefour Club, attraverso il quale le consegne sono gratuite e illimitate. Non solo, permette di avere uno sconto del 15% su tutti i prodotti Carrefour BIO e Terre d’Italia. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, accetta la carta di credito e il servizio Paypal. Infine, per fare la vostra spesa online dovrete registrarvi in modo totalmente gratuito.

Non ci resta che augurarvi buona spesa!