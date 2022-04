Elettrodomestici fuori garanzia: come ottenere assistenza per ripararli

Electrolux offre un sistema di assistenza senza la garanzia, attraverso alcuni pacchetti Assistenza Zero Pensieri. Dunque, chi ha in casa un elettrodomestico che ha subito un guasto ed è fuori garanzia, non deve temere. Esistono ben tre soluzioni di cui potrete approfittare per ripararlo. La riparazione avviene tramite i centro assistenza autorizzati e un personale tecnico specializzato. A proporre questo sistema è l’Assistenza Zero Pensieri, ovvero l’assistenza Post Vendita di Elecrtolux. È possibile scegliere tra tre diversi pacchetti: Basic, Standard e Plus. Pagando un piccolo sovrapprezzo, potrete usufruire di vari benefici. Vediamo insieme nel dettaglio quali sono, quanto costano e come funzionano.

Elettrodomestici fuori garanzia: i pacchetti di assistenza per ripararli

Se il vostro elettrodomestico è fuori garanzia, l’Assistenza Zero Pensieri è in grado di aiutarvi. Questi tre pacchetti offrono tutto il supporto necessario per le riparazioni. Innanzitutto, per scoprire tutte le soluzioni e scegliere quella più adatta alle vostre esigenze chiamate il numero 02 99710056. Gli esperti sapranno consigliarvi la soluzione giusta. Altrimenti, se per voi sarà già tutto chiaro, potrete procedere direttamente acquistando online. Gli elettrodomestici sono fondamentali per le nostre faccende domestiche. Di alcuni è impossibile fare a meno! Ma come funziona l’Assistenza Zero Pensieri per riparare elettrodomestici fuori garanzia?

Assistenza Zero Pensiero Basic. Un tecnico specializzato di Electrolux, tramite un appuntamento concordato, dovrà valutare il guasto e fornirvi un preventivo, senza alcun impegno. In alternativa, è possibile prenotare direttamente l’intervento del vostro elettrodomestico fuori garanzia. In questo caso avrete diritto a un 40% di sconto sull’acquisto di un nuovo prodotto – nel caso decideste di non riparare l’elettrodomestico – e a un 30% di sconto per gli accessori e i prodotti per la pulizia. A soli 60€ avrete accesso a questo pacchetto. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

Assistenza Zero Pensieri Standard. Electrolux con questo pacchetto vi offre l’assistenza completa per i vostri elettrodomestici. Potrete usufruire anche della riparazione svolta in un centro autorizzato Electrolux Service. Con 179€ avrete: riparazione del guasto, ricambi originali Electrolux e manodopera. Qualora non fosse più riparabile, vi verrà rimborsato l’importo pagato. Infine, potrete approfittare di una garanzia gratuita che dura 60 giorni per la manodopera e 24 mesi per le parti di ricambio usate durante la riparazione. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’