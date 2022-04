Ikea, collezione KÅSEBERGA: la linea ispirata alla surf culture

Dal prossimo 5 maggio 2022, sarà in vendita l’esclusiva collezione Ikea di abbigliamento e accessori realizzata in collaborazione con World Surf League. La linea limeted edition KÅSEBERGA è stata pensata per accompagnare coloro che hanno uno stile di vita attivo e che sono sempre in movimento, in sintonia con l’oceano. Il design si è concentrato sulla funzionalità e sull’utilizzo di un’importante quantità di materiali riciclati. Infatti, molti di questi prodotti sono stati realizzati con poliestere riciclato e altri con materiali rinnovabili, come il bambù e il sughero. Ikea lancia così la collezione KÅSEBERGA ispirata allo stile di vita dei surfisti. Vediamo ora insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Ikea, nuova collezione KÅSEBERGA con World Surf League

Ikea e World Surf League si uniscono per far nascere KÅSEBERGA, la nuova collezione che include ben 26 articoli con un design curato in ogni dettaglio, sia per la casa che per la vita outdoor. L’obbiettivo principale è stato quello di comprendere più a fondo le necessità dei surfisti, tra organizzazione, spostamenti e gestione dell’umidità. Questi prodotti migliorano la vita anche alle persone che non praticano surf, ma non necessità simili. Wiebke Braasch, designer di Ikea of Sweden, spiega che il compito di questa nuova collezione è quello di “portare la gioia dello stile di vita dei surfisti nelle case e nella vita quotidiana della maggioranza delle persone”. Il processo di design è avvenuto con la collaborazione tra la World Surf League e i celebri surfisti Kassia Meador e Rob Machado.

La collezione dedicata al mondo del surf KÅSEBERGA offre la massima funzionalità e, allo stesso tempo, un basso impatto ambientale. Tutti i prodotti sono stati pensati per la crescente comunità globale degli amanti della spiaggia e dei surfisti che hanno a cuore i temi ambientali. Sicuramente la collezione realizzata con materiali riciclati e rinnovabili sarà apprezzata dai surfisti, dagli amanti dell’oceano e da tutti coloro che sono appassionati di design. KÅSEBERGA sarà in vendita nei negozi Ikea in Italia a partire dal prossimo 5 maggio 2022. Ma quali sono questi 26 prodotti di questa nuova linea dedicata al surf?

KÅSEBERGA di Ikea: borracce, borse e molto altro

Oltre che dai complementi d’arredo, questa collezione nata dalla collaborazione tra Ikea e World Surf League è composta da tanti accessori. Tra zaini, borse, poncho e molto altro, c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta!

KÅSEBERGA borsa a €8, ideale per essere utilizzata per la raccolta rifiuti sulle spiagge. Ha una tesca interna ed è pieghevole e riutilizzabile. Inoltre, è stata realizzata con il 90% di poliestere riciclato da plastica raccolta nell’entroterra fino a 50 km di distanza dalle nostre coste.

KÅSEBERGA zaino a €39,90, con diversi scomparti esterni e uno interno per riporre i propri oggetti. Il tessuto è realizzato con almeno il 90% di poliestere riciclato ed è multicolore. L'interno dello scomparto nero sulla parte posteriore è impermeabile e può così resistere al costume bagnato.

KÅSEBERGA borsa a €7 nera e bianca, con due scomparti interni asportabili: uno aperto per il costume da bagno e uno con manici e cerniera che può essere usato come borsa a parte.

KÅSEBERGA borsa a €7 multicolore, con le stesse caratteristiche della precedente.

KÅSEBERGA poncho da bagno con cappuccio bianco e nero a €29,95, morbido e spazioso (taglia L/XL). Potrete così cambiarvi in spiaggia in modo rapido e facile.

KÅSEBERGA poncho da bagno con cappuccio multicolore a €25 (taglia S/M), con grande tasca a marsupio ha le stesse caratteristiche del precedente.

KÅSEBERGA tenda parasole a €50, facile da montare in giardino o in spiaggia attraverso le aste, le corte e i picchetti a vite inclusi.

KÅSEBERGA cestino termico a €39, intrecciato e realizzato con materiali naturali durevoli che permettono di mantenere fresco il contenuto.

KÅSEBERGA telo mare a €19,95, realizzato in 100% cotone multicolore.

KÅSEBERGA caraffa a €12, soffiata a bocca da un artigiano esperto.

KÅSEBERGA marsupio a €12, realizzato in 100% poliestere, minimo 90% riciclato.

KÅSEBERGA cappello bianco e nero a €9, con cordino regolabile che lo tiene al suo posto quando c'è vento. Se si bagna, si asciuga rapidamente. Infine, è realizzato in 100% poliestere riciclato.

KÅSEBERGA cappello multicolore a €9, con le stesse caratteristiche del precedente.

KÅSEBERGA handplane per bodysurfing a €16, per scivolare più velocemente e più a lungo con un maggiore controllo quando si fa bodysurf. Può essere anche usato come oggetto decorativo.

KÅSEBERGA bicchiere a €3,50, soffiato a bocca da un artigiano esperto.

KÅSEBERGA tappetino per yoga a €59,95: un materassino per chi ama i materiali naturali. Infatti, è realizzato in morbido sughero, mentre il lato inferiore in gomma fa sì che resti fermo durante la sessione.

KÅSEBERGA bottiglia a €10 nera o arancione: la sua forma permette una buona impugnatura, mentre l'anello del coperchio lo rende facile da trasportare.

KÅSEBERGA set balance board a €79,95: una tavola che permette di allenare equilibrio e coordinamento, rafforzando la muscolatura.

Ikea, la nuova collezione KÅSEBERGA: i complementi d’arredo

Come già anticipato, questa nuova collezione limited edition è caratterizzata anche dalla presenza di complementi d’arredo. Vediamo insieme quali sono e quanto costano.