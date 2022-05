Come si puliscono i pennelli? Scegli i detergenti per i pennelli: cosa sono

I professionisti del make up consigliano vivamente di pulire i pennelli per il trucco ogni settimana. È importante che ciò venga svolto, da chi utilizza questi accessori ogni giorno per truccarsi, molto spesso. Il motivo? Questione di igiene, soprattutto. Esistono dei detergenti in commercio che permettono di pulire i pennelli in modo efficace e veloce. Questi prodotti aiutano a detergere e a rigenerare le fibre, prolungandone anche la durata. Sono pratici da usare e, ovviamente, sono specificamente ideati per questo genere di pulizia. Solitamente lasciano i pennelli profumati e sono di breve asciugatura. Vediamo ora insieme nel dettaglio come pulire gli accessori del make up e quali sono i migliori detergenti.

Come pulire i pennelli del trucco: i detergenti da usare

Diversi brand affermati nel settore del make up hanno proposto in commercio dei detergenti per pulire i pennelli del trucco. Come per il nostro viso usiamo gli struccanti, anche gli accessori per truccarci necessitano di cure. Oltre le comuni soluzioni, vi sono anche quei prodotti igienizzanti universali, che hanno la capacità di pulire qualunque superficie sia stata a contatto con la pelle. In ogni caso, i detergenti che abbiamo selezionato per voi puliscono le setole in profondità, lasciandole morbide e lucenti. Dai vostri pennelli riuscirete finalmente a rimuovere velocemente i residui di make up. Ma come si puliscono i pennelli del trucco? Esistono differenti tipi di detergenti adatti per questo lavoro. In qualunque caso, questi sono i passaggi:

applicare il detergente direttamente sul pennello oppure su una salvietta;

passare il pennello su una salvietta finché non lascia più alcun residuo di trucco;

se il prodotto è senza risciacquo, lasciare asciugare, altrimenti bisogna eliminare con l’acqua le tracce di sapone;

in caso di necessità è possibile usare una velina per assorbire l’eccesso.

Questo metodo di pulizia tradizionale dei pennelli potrebbe risultare complicato. Esiste Electronic Brush Cleaner, che permette di pulire questi accessori, lasciandoli puliti, asciutti e pronti per essere usati in soli 30 secondi! Vediamo ora insieme quali prodotti abbiamo selezionato su Pinalli.it per la pulizia del pennelli del make up.

MAC APPLICATORI Brush Cleanser: Detergente per Pennelli da 233 ml a 16,00 €. Un prodotto unico per detergere e dare nuova vita alle fibre dei vostri pennelli. Grazie al suo utilizzo aumenterete anche la loro durata. Si tratta di un detergente di qualità elevate, che lascia un gradevole profumo e asciuga subito.

DIEGO DALLA PALMA OH MY BODYGUARD!: Soluzione Detergente Igienizzante Universale da 150 ml a 14,90 €. Può essere usato su tutti i prodotti e gli accessori che sono stati a contatto con la pelle. Infatti, in quanto universale, permette di igienizzare anche superfici come quelle dello smartphone. Un punto di forza di questo prodotto è proprio questo: aumenta la difesa contro gli agenti esterni, non alterando nessun tipo di materiale. Infine, non ha bisogno di risciacquo.

ZOE AYLA MAKEUP ACCESSORIES: Electronic Brush Cleaner a 72,00 €. A differenza dei precedenti, non stiamo parlando di un detergente. Si tratta di uno strumento rivoluzionario che permette di pulire i pennelli in soli 30 secondi. Saranno subito asciutti e utilizzabili.

PINALLI PRO EXPERT THE ART OF PURENESS BRUSH CLEANER: Detergente Pennelli da 150 ml a 6,00 €. Si tratta di un detergente senza risciacquo, ideale per la pulizia quotidiana di questi accessori di make up. È in grado di pulire le setole in profondità, lasciandole lucenti e asciutte.