Folletto senza fili VK7s: il nuovo sistema rivoluzionario per pulire casa

Un sistema di pulizia più potente che mai: il nuovo Folletto senza fili VK7s. Leggero, maneggevole e compatto riuscirà indubbiamente a conquistarvi. Pulire casa non è mai stato così facile! E chi ha già una aspirapolvere di questo genere sa bene che ci si può fidare e non si sbaglia! Se amate Folletto, preparatevi a scoprire questo sistema rivoluzionario, che vi farà semplicemente innamorare! Ma quali sono le caratteristiche di VK7s? Innanzitutto, è senza fili e questa è una grande novità. Dunque, non dovrete preoccuparvi di attaccare il vostro elettrodomestico per la pulizia della casa a una presa. E non solo: ci sono tanti altri dettagli che vi conquisteranno! Vediamo ora insieme quali sono tutte le caratteristiche del nuovo Folletto senza fili VK7s.

Folletto senza fili VK7s: potenza intelligente e batteria ad alte prestazioni

Le pulizie di casa non sono mai state così semplici con il nuovo Folletto senza fili VK7s. Come già anticipato, si tratta di un sistema rivoluzionario, più potente che mai! Ed è proprio la sua potenza intelligente che vi conquisterà. Questo nuovo elettrodomestico ha la capacità di selezionare in autonomia la modalità adeguata per aspirare su ogni tipo di superficie. Attraverso l’aspirazione laterale, riesce a raggiungere anche gli angoli più nascosti. Non va sottovalutata la funzione Power Boost, che permette di eliminare lo sporco più grossolano. Senza alcun dubbio, il sistema di pulizia Folletto VK7s è perfetto per effettuare una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimenti, tappeti, materassi e imbottiti. A renderlo unico è la sua versatilità. Infatti, avrete modo di notare che è personalizzabile in base alle proprie necessità e abitudini.

Oltre a una pulizia profonda, il nuovo Folletto è in grado di garantire un’igiene profonda a prova di allergeni. Ciò avviene grazie alla presenza del sacchetto caratterizzato dalla tecnologia filtrante a tre strati, che rimuove il 99,9% delle particelle fino a 0,3 micron. Finalmente non entrerete più in contatto con la polvere! Pertanto, si può dire con certezza che si tratta di un sistema ideale per chi soffre di allergie, certificato TÜV Nord. Un altro punto positivo riguarda la batteria ad alte prestazioni. Ha la capacità di garantire una pulizia eccellente fino all’ultimo secondo di carica. Con un solo ciclo, è possibile pulire fino a un’ora! Inoltre, il tempo di ricarica della batteria è abbastanza contenuto.

Grazie alla presenza del display integrato, avrete modo di tenervi sempre aggiornati sul livello di ricarica del sistema. La batteria del nuovo Folletto VK7s contiene 8 celle ad alte prestazioni, ottimizzate per durare a lungo. Infine, è dotata di materiale autoraffreddante così da poter prolungare il tempo di funzionamento.

Nuovo Folletto VK7s: tutte le caratteristiche

Una potenza senza confini, quella che garantisce VK7s. È in grado di aspirare briciole, peli, fangolo e ogni tipo di polvere. Niente può fermare questo nuovo sistema di pulizia, che non ha limiti! Ciò che vi conquisterà è anche la sua forma. Infatti, è leggero, pratico e maneggevole. Attraverso il manico ruotante, l’elettrodomestico si presenta estremamente compatto. Va segnalata anche l’esclusiva funzione start & stop: il sistema si spegne quando viene posto in posizione di parcheggio e si riavvia in automatico quando lo si riprende. Non dimentichiamo che rimane in piedi da solo! Il nuovo Folletto senza fili garantisce la massima pulizia di ogni ambiente di casa. Come? Attraverso il sacchetto caratterizzato dalla tecnologia filtrante a tre strati, in grado di trattenere polvere, peli e allergeni.

Come acquistare il nuovo Folletto VK7s? Innanzitutto, vi segnaliamo che potrete prenotare una dimostrazione direttamente a casa vostra. Vi basterà recarvi sul sito ufficiale e selezionare “Prenota una dimostrazione”. Uno dei consulenti d’igiene domestica, su appuntamento, si presenterà a casa vostra e vi permetterà di scoprire se questo sistema è davvero adatto alle vostre esigenze. Sarete poi voi a decidere se procedere con l’acquisto oppure no.

Quanto costa il Folletto VK7S?

Questa aspirapolvere senza fili ha un costo di circa 800 euro, se si aggiungono anche gli accessori, si può arrivare a un costo di 3000 euro, chi ha già un elettrodomestico di questo genere, sa bene che i prezzi, sono più o meno sempre gli stessi. Il nuovo Folletto VK7 S non è solo un sistema che garantisce una pulizia profonda ed efficace, ma rappresenta anche un rinnovato impegno da parte di Vorwerk per la sostenibilità.