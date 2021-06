S.O.S Pulizie: quante volte alla settimana si deve spolverare

Occuparsi delle pulizie di casa è necessario. A volte non è così piacevole e può essere persino faticoso. Spolverare non è difficile ma spesso e volentieri non si ha il tempo per farlo e qualcuno potrebbe aver paura di non farlo abbastanza volte alla settimana. Sembra una domanda banale eppure tutti, almeno una volta, ci siamo posti questo quesito. La polvere è la nemica da sconfiggere, a maggior ragione nei casi in cui c’è qualcuno in casa che soffre di allergie. Se la polvere non viene rimossa ogni volta che se ne forma una quantità sufficiente potrebbe essere un pericolo. Con le giuste pulizie, invece, sarà facile evitare ciò.

Spolverare senza commettere errori e tenere pulita la casa: quante volte alla settimana bisogna farlo?

Se si spolvera tutti i giorni ovviamente si potrà beneficiare di un ambiente pulito e sano. Oltretutto quando il giorno dopo andrete nuovamente a pulire mobili, mensole e oggetti non dovrete fare molta fatica perché la polvere appoggiata sarà veramente poca. C’è anche chi ci tiene particolarmente e spolvera più volte al giorno ma è veramente complicato combaciare queste tempistiche ai ritmi quotidiani specialmente per chi lavora dal mattino alla sera. In realtà non c’è bisogno di passare pezze e stracci tutti i giorni e per forza. Si può spolverare casa anche una sola volta alla settimana. Ma occorre farlo bene. Ovviamente questo riguarda tavoli, mobili, cassetti, mensole, scrivanie e oggetti che ci servono e tocchiamo tutti i giorni. Per questo è necessario mantenere quel dato ambiente pulito.

Che cosa possiamo tardare a spolverare

Si può rimandare qualcosa quando facciamo le pulizie e vogliamo eliminare la polvere? Sicuramente possiamo evitare di pulire ogni settimana i ripiani più alti ed esterni come possono essere quelli di un guardaroba o di una cristalliera perché non sempre vengono toccati, anzi. E’ comunque consigliabile non oltrepassare i 10 – 14 giorni altrimenti gli accumuli di polvere potrebbero prendere il sopravvento. Senz’altro non sarà piacevole e salutare. Dopo aver spolverato è poi importante passare la scopa o l’aspirapolvere anche per terra perché la sporcizia passata con i panni sui mobili cadrà proprio sul pavimento. E a proposito di aspirapolvere, se avete più accessori per le superfici, il gioco sarà molto più veloce.