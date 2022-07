Pulire le fughe del pavimento senza troppa fatica

Nella sezione benessere del nostro Ultime notizie Flash, avrete letto certamente tanti consigli per la casa, per le pulizie; consigli che si rivolgono a uomini e donne che devono impegnarsi nella pulizia dei loro appartamenti. E oggi, vogliamo tornare a parlare di qualcosa che fa impazzire molte persone, soprattutto i malati di pulito. Le fughe! Che si tratti di fughe del pavimento o delle piastrelle del bagno o della cucina lo sporco forse cambia ma il malumore nel vederlo è lo stesso. Inutile disperarsi tanto per pulire le fughe anche se tempo fa avete scelto mattonelle chiare e con il passare dei mesi e degli anni gli spazi sono diventati orribilmente scuri. Pulire le fughe del pavimento non è così difficile come appare, basta come sempre conoscere il metodo giusto e anche in questo caso ce n’è più di uno.

Nessun dramma, se le vostre fughe non sono più quelle di una volta le soluzioni sono varie e semplici.

Come pulire le fughe: tutti i consigli utili

Ma partiamo prima dalla base quindi liberiamo il pavimento da tutti gli oggetti che possiamo spostare e diamo una prima pulita come facciamo sempre. La prima soluzione è quella di utilizzare la candeggina: possiamo versarla nella classica bottiglia di plastica con lo spruzzino dove aggiungiamo anche un po’ di acqua, ma possiamo anche versarla direttamente sul pavimento, senza esagerare. E’ ovvio che la candeggina non farà tutto da sola ma dobbiamo purtroppo lavorare con lo spazzolone e con lo straccio. Ricordiamoci di tenere la finestra aperta per tutto il tempo perché l’odore è forte e poco salutare.

Se li sporco è ostinato, c’è chi utilizza i prodotti con cui in genere si pulisce il wc. Di certo sono efficaci ma non ve li consigliamo. C’è da dire che in commercio ci sono anche molti prodotti utilissimi per le fughe.

Invece potrebbe essere utile il comune detersivo anticalcare. In molti casi basterà versarlo lunghe le fughe, sempre senza esagerare, lasciarlo agire e poi lavare più volte il pavimento con l’acqua e solo dopo i vari risciacqui con il detersivo per i pavimenti.

Di certo non possiamo lasciarci sfuggire il metodo più naturale: versiamo un po’ di acqua calda su una zona da pulire e poi cospargiamo con bicarbonato. Lasciamo agire 5 minuti e poi lavoriamo con lo spazzolone. Passiamo con lo straccio inumidito e iniziamo ad asciugare, se necessario ripetiamo il tutto. Alla fine laviamo più volte il pavimento per eliminare le tracce di bicarbonato.

Con uno di questi metodi certamente riuscirete a sconfiggere lo sporco che si crea nelle fughe delle vostre piastrelle!