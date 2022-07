Arredare il giardino senza spendere troppo: si può!

Il budget è uno dei problemi delle giovani coppie quando acquistano casa. Perché, comunque, almeno sulla carta, può portare a delle forti limitazioni. Però, il fatto che si abbiano pochi soldi a disposizione, non vuol dire che bisogna abbandonare il desiderio di avere un giardino come lo si vorrebbe.

Ecco, a tal proposito, alcuni piccoli consigli.

Andare su siti specializzati

Se hai bisogno di oggetti specifici, come le tende night and day, il consiglio è quello di rivolgersi a portali specializzati e non per forza a e-commerce generici. Proprio a proposito di tende moderne, infatti, basta fare una ricerca sul web e si scopre subito come ci siano dei portali specializzati, come www.myblind.it, in cui è possibile trovare delle soluzioni non solo innovative, ma anche a poco prezzo.

Ad esempio, si può pensare alle tende veneziane su misura oppure, per chi vuole qualcosa di più chic, anche le tende a pacchetto eleganti. Le tende, però, sono solo un esempio. Questo concetto è applicabile praticamente per tutti gli ambiti che ci sono.

Riciclare e riutilizzare oggetti

Prima di gettare un oggetto riutilizzalo. Basta semplicemente un po’ di inventiva e il gioco è fatto. Riprendendo l’esempio delle tende, pensa che c’è chi riutilizza le tende a rullo per interni usurate semplicemente come copri divano. Ovviamente, anche in questo caso è solo una idea ma le soluzioni possono essere tante.

È riutilizzabile perfino uno pneumatico. Coloralo e disegnalo un po’ per poi all’interno inserisci qualche vaso. Ti ritroverai una piccola area in cui predomina il verde. Stupendo tutti i tuoi ospiti. Oppure anche una bicicletta non utilizzabile: sfrutta il canestro come cestino. Così che anche gettare il rifiuto può dare uno stile.

Del resto, riciclare e riutilizzare i prodotti produce due effetti benefici. Il primo è che si tutela l’ambiente e, quindi, nel nostro piccolo, non si contribuisce alla distruzione del pianeta. Il secondo è che si risparmia un bel po’ di soldi. Che, diciamolo, soprattutto di questi tempi, non fa mai male.

Insomma, riciclare può essere divertente, economico e anche ecologico? Vuoi di meglio?

Ottimizzare gli spazi non vuol dire riempirli

Fortunatamente il design e lo stile di riempire qualsiasi cosa sta andando via via finendo. Basta semplicemente andare in una casa di qualche decennio e in una moderna. Nel primo caso, infatti, si ritrovano numerosi oggetti, anche soprammobili, senza avere praticamente un piccolo spazio neppure per respirare.

Nel secondo caso, invece, è possibile vedere come predominano gli open space. Certo, un po’ di privacy in meno ma è possibile perfino farsi una camminata in casa. Al di là di questo, però, per poter fare un giardino spendendo poco si può tranquillamente pensare di lasciare qualche angolo ‘vuoto’, senza inserire per forza qualcosa.

Del resto, comunque, si tratta di uno spazio esterno che di per sé già vuol dire libertà. Quindi, non è mica un problema se non ‘riempi’ tutto il giardino!

Elimina il superfluo

Questo può essere un’aggiunta di quanto scritto prima, anche se bisogna fare alcune specifiche. Non è detto che un giardino ‘arioso’ non abbia degli oggetti inutili o, comunque, non ci sia il superfluo. Per superfluo, infatti, intendiamo un oggetto che non ha una funzione tale da ‘giustificare’ la sua presenza in giardino.

Che sia decorativa o con una funzione ben specifica, l’importante è avere solo ed esclusivamente prodotti e oggetti che offrano un qualcosa in più alle persone. Sia intese chi ci vive che chi viene come ospite. Certo, se poi il budget è elevato, allora si può pensare di fare delle spese ‘pazze’ ma qui stiamo parlando di un giardino realizzando con idee low cost.

Quindi, prima di procedere a un qualsiasi acquisto, la domanda da porsi è “quel prodotto mi serve veramente?”. Se la risposta è affermativa, si può tranquillamente procedere. Se è negativa, allora passa oltre e spendi quei soldi in qualcosa di più utile.

Purtroppo, o per fortuna, per avere un giardino bello spendendo poco bisogna prestare la massima attenzione. Nonché dedicare del tempo e non farsi prendere dalla fretta. Altrimenti non avrebbe più senso.