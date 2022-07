Cucine in stile vintage: idee e consigli

Come arredare in modo perfetto una cucina in stile vintage

Per arredare bene la casa in stile vintage è necessario conoscere tutte le ‘regole’, evitando così di cadere negli errori più comuni. Si tratta di un tipo di arredamento con mobili che riprendono le mode degli anni ’20, ’30, ’40, ’50, ’60, ’70 e ’80. Individuate il vostro decennio preferito, per creare un ambiente armonioso e ordinato. Il punto è che bisogna alternare il moderno e il vissuto in modo uniforme, se si vuole evitare di avere delle stanze confuse. Lo stile vintage in casa rappresenta il fascino di tutto quello che appartiene al passato. E anche nel settore dell’arredo, nel corso degli anni, ci sono state delle contaminazioni di stili di altre epoche. Vediamo cosa scegliere, cosa non può mancare e quali colori usare per un arredamento stile vintage.

Arredare cucine in stile vintage: tutte le dritte

Lo stile vintage non è di certo una moda passeggera, regna negli anni e viene scelta per arredare le case ogni anno da tantissime persone. Se siete tra queste allora non potete non tenere in considerazione alcune ‘regole’ da seguire per l’arredamento della cucina. Va comunque precisato che si tratta di uno stile che non impone chissà quali scelte rigide, per quanto riguarda i colori e i materiali. Questi possono cambiare in base all’epoca a cui volete ispirarvi. Ma anche se sembra una cosa positiva, potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Infatti, a volte si tende a scegliere materiali diversi che insieme non stanno bene. Dunque, il consiglio è quello di trovare sempre un certo equilibrio e di non pensare ai mobili e agli elettrodomestici singolarmente, bensì in un’unica composizione.

Cosa non deve mancare in una cucina vintage? Cercate di creare un’ambiente armonioso unendo passato e modernità. Come già indicato, bisogna scegliere il decennio preferito per poter arrivare a ottenere il risultato perfetto. Ad esempio, se preferite gli anni ’60 optate per colori vivaci. Di grande impatto è il pavimento a scacchiera bianco e nero. Gli anni ’40 invece sono perfetti per chi ama il legno in tutte le sue tonalità. C’è chi preferisce avvicinarsi allo stile shabby chic restando sul vintage. In questo caso, gli oggetti in porcellana, in legno o in ceramiche sono perfetti. Valutate la presenza di padelle e pentole appese alla parete della cucina.

Qualunque sia la vostra scelta optate per un arredamento semplice, come la cucina in arte povera caratterizzata da maniglie e pomelli in ferro con linee sinuose.

Elettrodomestici per cucina vintage di Create

