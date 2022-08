Gruppi elettrogeni nelle abitazioni private: gli usi che non ti aspetteresti

I gruppi elettrogeni possono avere un utilizzo più domestico? Assolutamente si e vi spiegheremo per quale ragione

Quando si parla di gruppi elettrogeni il pensiero va immediatamente agli ospedali o alle industrie. In effetti sono queste strutture ad essere normalmente dotate di gruppi elettronici di varia potenza per un motivo molto semplice: la necessità di non interrompere la propria attività in caso di assenza di elettricità.

Oltre agli ospedali e alle imprese, un altro utilizzo classico del gruppo elettrogeno è nell’ambito di eventi di piazza come concerti o feste patronali. Immaginiamo ad esempio una grande esibizione di musica su un palco con tantissime luci oppure un viale di luminarie: è ovvio che in questi contesti la rete elettrica tradizionale sia insufficiente e per alimentare tutto occorrano dei grandissimi generatori elettrici.

I contesti che abbiamo descritto sono normali nel senso che è naturale immaginarsi un gruppo elettrogeno in questi ambiti. Meno spontaneo è vedere un gruppo elettrogeno collocato in un’abitazione privata o in un ufficio. Eppure anche in questi ambienti i generatori elettrici stanno riscontrando un utilizzo crescente come si può constatare sulla pagina https://www.comid.it/it/754-gruppi-elettrogeni,dell’omonimo e-commerce specializzato nella vendita di gruppi elettrogeni per ogni destinazione.

Come si spiega questo passaggio? Perché anche in case private aumenta il ricorso ai gruppi elettrogeni? Per rispondere a queste domande facciamo subito degli esempi. Immaginiamo ad esempio una casa in campagna più isolata rispetto all’ambiente cittadino e soprattutto alla rete elettrica. In una situazione simile può essere utile dotarsi di un gruppo elettrogeno per affrontare eventuali emergenze. Questo è un esempio un po’ al limite ma in realtà questi apparecchi trovano oramai naturale collocamento anche in situazioni più diffuse come ad esempio quella di un congelatore ubicato in un garage o in una cantina dove non c’è accesso alla rete elettrica. E che dire poi degli uffici anche piccoli che hanno la necessità di non subire interruzioni alla loro attività anche in caso di cali di tensione elettrica?

La verità è che oggi i gruppi elettrogeni sono una valvola di salvezza per tutti quegli ambienti, anche domestici, che non possono essere coperti da un regolare contratto di fornitura elettrica.

Nel suo piccolo, quindi, anche questo segmento di mercato, si è profondamente trasformato nel corso del tempo passando da mercato di nicchia (certamente non domestico) a mercato più generalista.

Nel prossimo paragrafo ti aiuteremo a capire se la tua abitazione o il tuo ufficio privato hanno potenzialmente bisogno di un generatore di corrente.

Quando alla tua casa serve un gruppo elettrogeno

Avendo sfatato la convinzione per cui i gruppi elettrogeni in casa non servono, vediamo quali sono i contesti in cui dovesti invece prendere in considerazione la possibilità di dotarti di uno strumento simile.

Sei venuto a conoscenza, vivendolo sulla tua pelle, che il fornitore di energia non è in grado, per quella precisa area territoriale, di soddisfare il fabbisogno. In questo caso, per evitare situazioni spiacevoli, l’installazione di un generatore può metterti al riparo da interruzioni improvvise nell’erogazione di luce Hai un garage più isolato rispetto all’abitazione principale che non è legato alla rete. Puoi ubicarci qualsiasi genere di elettrodomestico se lo doti di gruppo elettrogeno Svolgi un’attività che genera un forte assorbimento. Piuttosto che pesare sulla rete elettrica, puoi renderti autonomo

Come puoi vedere da questo breve elenco, le situazioni in cui un gruppo elettrogeno può essere risolutivo sono molto più vicine a noi di quello che si possa pensare.