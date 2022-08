Tutto quello che devi sapere sui montascale per anziani: perchè averlo in casa

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un fenomeno ormai all’ordine del giorno: l’invecchiamento nella propria casa e la difficoltà di abbandonarla in favore di condizioni più favorevoli.

Abbiamo parlato di condizioni più favorevoli unicamente rimanendo legati al fattore comodità: è indubbio che una persona anziana sia molto più debole e può trovarsi in difficoltà a salire le scale.

Nonostante questo, molti anziani si rifiutano categoricamente di cambiare abitazione, magari in favore di un alloggio su un solo piano. La soluzione è uno strumento che cambia completamente la vita della persona: il montascale.

Che cosa sono i montascale

Il montascale è una tecnologia assistiva sempre più popolare che può trasportare chiunque su e giù per le scale in sicurezza. I montascale, noti anche come seggiovie, sono utilizzati sia dagli anziani con crescenti difficoltà motorie, sia dalle persone disabili o da coloro che vivono un infortunio e sono costretti a vivere per lungo tempo all’interno della propria casa.

Questi sistemi sono unità motorizzate che scorrono dolcemente su e giù per le scale, seguendo un binario montato contro un lato del vano scala. Si accendono tramite un pulsante o un interruttore quando sono in uso. Tra i siti più noti che ci sentiamo di consigliarvi c’è Otolift, sito online dove potrete acquistare direttamente via web il vostro nuovo montascale.

Completi di cinture di sicurezza, sensori e persino sedili girevoli, i montascale sono strumenti di accessibilità domestica che possono aiutare chiunque a viaggiare attraverso case a più livelli in modo affidabile e sicuro. Questi ascensori conferiscono a chiunque abbia bisogno di assistenza durante il viaggio il dono dell’indipendenza che altrimenti non avrebbero.

Tipi di montascale

La ricerca di montascale può essere difficile se non si conoscono le principali differenze tra i modelli.

Ci sono diversi tipi di montascale, tra cui puoi scegliere. Il miglior tipo di sistema di montascale per te dipenderà dalla struttura della scala della tua casa e dal fatto che tu abbia bisogno del montascale all’aperto o meno. Ecco una panoramica generale dei tre diversi tipi di montascale disponibili:

1. Montascale dritti

Una casa con una scala diritta è quella più adatta per ospitare un sistema di montascale. I montascale dritti sono il tipo standard, in quanto possono utilizzare un binario standardizzato che si adatta perfettamente alla scala.

Per questo motivo, i montascale rettilinei tendono ad essere le opzioni più facili da installare e più convenienti.

2. Montascale curvi

Questa opzione è per qualsiasi tipo di vano scala più complesso di una tradizionale scala diritta. I montascale curvilinei sono progettati per accogliere scale con curve o pianerottoli.

A causa della complessità e della natura personalizzata di questi sistemi, i sistemi di montascale curvi in ​​genere costano molto di più di quelli rettilinei.

3. Montascale per esterni

Ci sono anche montascale che possono essere utilizzati per ponti, patii e banchine. Questi sistemi sono simili alle versioni per interni, ma con una durata extra per le aree più difficili. I montascale per esterni sono attrezzati specificamente per resistere agli agenti atmosferici esterni, inclusi sbalzi di temperatura, vento, pioggia, salsedine e sole.

Per questo motivo, di solito costano qualche migliaio di euro in più rispetto alle loro controparti indoor.

Queste seggiovie possono valere il prezzo per una maggiore longevità e indipendenza e per godersi la vita all’aria aperta senza preoccupazioni.

Quanto costa un montascale?

Il costo di un montascale dipende dalla tecnologia e dalla funzionalità del montascale. Diverse seggiovie hanno prezzi diversi a seconda delle opzioni e dei componenti aggiuntivi.

Le seggiovie diritte tendono a costare di meno, mentre i montascale per esterni e curvilinei tendono a costare di più.

Tieni presente che poiché la maggior parte montascale curvi e per esterni sono realizzate su misura, tendono ad essere più costosi. Il costo esatto dipende dalla personalizzazione e dalle funzionalità richieste.

Vale la pena discutere le tue esigenze e parametri specifici con un appaltatore per valutare i costi e i benefici.