Come pulisco le parti in alto della casa senza scala?

Come posso pulire le parti più in alto delle stanze senza salire su una scala? Ecco la soluzione che vi cambierà la vita

Se salire su una scala vi spaventa non dovete temere: pulire le parti in alto nella casa si può anche senza. Non tutti riescono a svolgere questi lavori domestici, per vari motivi. C’è chi trova difficoltà a salire su una scala e chi, invece, neppure ne dispone una per poterlo fare. Ogni tanto, però, è necessario dare una pulitina alle parti più alte della propria abitazione. C’è quindi bisogno di qualche idea per pulire queste zone della casa senza scala e noi ve ne indichiamo qualcuna. Ci sono, infatti, dei metodi che vi aiuteranno a compiere questo lavoro domestico restando con i piedi a terra. Per aiutarvi nell’impresa esistono degli strumenti casalinghi che permettono di raggiungere le zone più alte. Vediamo insieme quali sono.

Pulire la parti più alte della casa senza scala: cosa usare

Difficile pensare di poter pulire le parti in alto della casa senza usare una scala. Eppure ci sono delle soluzioni che potrebbero cambiarvi la vita. Non tutti possono tenere una scala dentro casa oppure c’è chi prova terrore solo al pensiero di salirci. In questi casi, diventa un valido alleato delle pulizie domestiche il manico telescopico. Bisogna usare gli strumenti giusti per compiere questo lavoro e il famoso braccio allungabile è uno di questi. Infatti, permette di raggiungere le parti più alte della casa e si adatta facilmente alle grandi altezze. Solitamente il manico telescopico è composto da una scopa, uno spazzolone o un piumino. Ognuno di questi accessori va usato in base al tipo di pulizia che dovete svolgere. In commercio esistono i mani telescopici già predisposti con tutti questi accessori. In alternativa, il consiglio è quello di legare tra loro due manici di scope e montare l’accessorio a un’estremità.

Come pulire le parti in alto della casa: tutti i passaggi

Passiamo ora alla parte pratica della pulizia delle parti più alte della casa senza scala. Montiamo il piumino al manico per spolverare tutti le zone del soffitto, i mobili e i lampadari. Dopo di che, usiamo la spazzola per rimuovere la sporcizia più resistente, che con il piumino non siete riusciti a eliminare del tutto. Non solo, usate questo accessorio anche per togliere la polvere dalle pareti. Bisogna, però, fare molta attenzione con gli oggetti più delicati, come il lampadario. Infine, usate lo spazzolone avvolto in un panno umido. In questo modo, andrete a eliminare tutte le macchie che si sono create sulle superfici. E il gioco è fatto: finalmente le parti in alto della casa saranno ben pulite. Potete ripetere questa pulizia ogni volta che c’è bisogno.