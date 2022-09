Pulire i vetri non è mai stato così facile: il panno che risparmia fatica

Con gli strumenti giusti è possibile pulire i vetri in modo semplice, senza usare detergenti chimici: ecco il panno perfetto

Come pulire i vetri in modo semplice e veloce? Bisogna sicuramente usare gli strumenti giusti affinché il lavoro possa risultare efficace. In particolare, è necessario prestare attenzione al tipo di panno che utilizzeremo per questa importante pulizia. Che si tratti di un box doccia, di finestre, di specchi o addirittura di schermi di tv e pc, di bicchieri e occhiali, il vetro può splendere anche senza detersivo se si utilizza il giusto alleato. Stiamo parlando del panno in microfibra di Bio-mex. Permette di lavare, asciugare e lucidare tutte le superfici in vetro e plexiglass senza usare detergenti chimici. Questo è, indubbiamente, il suo punto di forza. Vediamo come si usa.

Il panno perfetto per pulire i vetri in modo semplice e veloce

Per evitare di usare detergenti chimici e per pulire i vetri in modo adeguato, il panno Flip-mex dell’azienda Bio-mex è l’ideale. Disponibile a 24,90 € con un pacchetto da due pezzi, questo prodotto è perfetto per far splendere specchi, finestre, box doccia e molto altro in poco tempo e in modo efficace. Si tratta di un panno speciale in microfibra che permette di lucidare, lavare e asciugare tutte le superfici senza usare detergenti chimici. Infatti, è utilizzabile solo con acqua grazie al tessuto di cui è composto. Come usare questo panno per pulire i vetri? Si usa asciutto, in quanto basta spruzzare l’acqua direttamente sulla superficie da pulire. Le dimensioni sono maggiori rispetto a quelle dei panni classici, tanto che può essere ripiegato in quattro parti così da poter usare un lato per pulire e l’altro per asciugare.

Stiamo parlando di un panno versatile, perché è in grado di pulire non solo vetri di finestre, finestrini e box doccia, ma anche occhiali, cristallerie, visiere dei caschi e monitor di pc, cellulari e televisioni. Dunque, avrete modo di sfruttarlo per altre importanti pulizie. La sua speciale microfibra, inoltre, è di altissima qualità e semplifica il lavoro, in quanto non lascia né aloni né pelucchi. Concludendo, si tratta di un validissimo alleato per pulire i vetri, robusto e durevole. Per quanto riguarda i consigli su come riutilizzarlo, subito dopo la pulizia è possibile lavarlo in lavatrice fino 60° per farlo tornare quasi come nuovo.

Siete convinti di voler provare questo panno per i vetri?

