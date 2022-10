Le regole fondamentali per un trasloco senza stress: ecco come fare

Il trasloco può essere un’esperienza molto stressante, per questo è essenziale organizzare bene il lavoro. Per fortuna, ci sono delle regole per un trasloco senza stress.

Mantenere la massima organizzazione ed efficienza è auspicabile per un trasloco senza intoppi, anche se non si ricorre a specialisti. In realtà, quando si tratta di cambiare casa, sarebbe opportuno farlo. In fondo, i prezzi di una ditta di traslochi non sono così eccessivi come erroneamente si pensa.

Non soltanto si può affrontare la situazione con più calma, ma offre anche la possibilità di risparmiare tempo ed energia. Basta semplicemente chiedere un preventivo trasloco per valutare bene l’opportunità.

Ma, se l’intento è quello di imballare tutto da soli, vediamo quali sono queste regole da seguire.

Cosa lasciare e cosa portare? Basta decidere

Spesso, per motivi di tempo, urgenza e mancanza di considerazione, molte persone tendono a imballare cose che non servono più, tipo mobili che non si adattano più al nuovo stile di vita, alle dimensioni della nuova casa, o perché eventualmente li cambieranno una volta sistemati. Stesso discorso vale per gli indumenti.

È importante innanzitutto quantificare tutto ciò che si possiede e passare più volte in rassegna la casa per individuare ciò di cui si può fare a meno.

Oggi non mancano certo le opportunità per dare una “seconda vita” ad alcuni oggetti, ad esempio utilizzando piattaforme online che consentono di acquistare e vendere direttamente tra privati.

Negli ultimi anni, anche noti produttori di mobili hanno iniziato a ritirare quelli che non servono più ai clienti e a rivenderli per evitare che vengano smaltiti come rifiuti.

Infine, tutti gli oggetti indesiderati possono essere donati a enti di beneficenza, che possono ritirare sotto forma gratuita accessori e mobili direttamente a casa.

L’inventario di tutti gli oggetti è fondamentale

Una volta sgomberata la casa e deciso cosa fare di ogni oggetto, è il momento di fare un inventario dettagliato di ciò che verrà portato nella nuova abitazione.

È importante creare un inventario per ogni stanza, categorizzando il più possibile gli articoli per mostrare le reali condizioni dei beni.

Questo inventario aiuterà a organizzare tutto ciò che verrà riposto negli scatoloni e a stilare un’eccellente lista di imballaggio, che sarà poi utile quando verranno chiesti preventivi a varie ditte di traslochi.

Organizzare l’imballaggio in tempo

È possibile trovare e acquistare i materiali necessari per iniziare a imballare da zero, come carta da imballaggio, scatole, involucri di plastica per gli oggetti fragili e nastro adesivo. Una volta acquistato tutto il necessario, si può iniziare subito.

Spesso si trascura questa fase, si procrastina e si finisce per imballare senza la necessaria organizzazione. Al contrario, è bene iniziare almeno due mesi prima per stabilire un modo logico e funzionale di organizzare le proprie cose, assicurandosi di non dimenticare nulla, cosa mettere e cosa imballare.

Gli oggetti di valore meritano attenzione

Ricordarsi che gli oggetti di valore non vanno mai imballati. Nonostante la ditta di trasloco dia delle garanzie, è sempre meglio portare con sé oggetti di valore come computer, gioielli, orologi e macchine fotografiche.

Infine, non dimenticare di portare con sé oggetti di prima necessità come coperte, lenzuola, asciugamani, medicinali e un kit di pronto soccorso, tutti prontamente disponibili quando ce n’è bisogno.