Bicarbonato: perchè lo usiamo tanto per le pulizie in casa?

Perchè il bicarbonato è così tanto usato per le pulizie domestiche? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale e versatile che viene utilizzato spesso per le pulizie in casa perché è efficace nel rimuovere le macchie, neutralizzare gli odori e pulire le superfici. Inoltre, è economico e non tossico, il che lo rende sicuro da usare in ambienti domestici.

Il bicarbonato può essere usato in casa per le pulizie grazie alle sue proprietà igienizzanti ed anti-batteriche. Sono molti gli usi possibili del bicarbonato in casa. Esso infatti può combattere le muffe e anche neutralizzare i cattivi odori e l’umidità. E’ perfetto per pulire armadio, frigorifero, scarpiera, e altri luoghi chiusi. Vediamo come va utilizzato il bicarbonato in questi casi.

Come usare il bicarbonato per le pulizie di casa

Prendete una ciotolina e mettete al suo interno 150 grammi di bicarbonato, quindi ponetela all’interno dell’ambiente chiuso che può essere soggetto ai cattivi odori. Va cambiato una volta al mese e si può mettere al suo interno dell’olio essenziale profumato, per donare un buon odore all’interno dei mobili. E’ perfetto anche per neutralizzare i cattivi odori all’interno delle lettiere dei gatti: mettetene un po’ sul fondo e il bicarbonato funzionerà.

Il bicarbonato è ottimo in casa anche per la pulizia delle superfici, quali pavimenti, cucina, mobili e muri. Inoltre non graffia i ripiani. Come si usa? Preparate un impasto con tre parti di bicarbonato e una d’acqua e poi versatene un po’ su una spugna e iniziate a pulire. Sì può anche preparare un flacone dotato di spray, più delicato, diluendo un cucchiaio di bicarbonato con un litro d’acqua. A quel punto potrete utilizzarlo come un normale detersivo, spruzzando sulle superfici e pulendo con un panno asciutto. Se invece avete la necessità di pulire dei pavimenti in ceramica, aggiungete a dell’acqua calda un bicchierino di aceto bianco e un cucchiaio di bicarbonato.

Infine il bicarbonato può essere usato anche per fare il bucato. Come? Il bicarbonato va bene sia per i lavaggi in lavatrice che a mano, è naturale, neutralizza gli odori e le macchie, utilizzato insieme al detersivo. Basta mettere solo un cucchiaio di bicarbonato nel cestello della lavatrice o aggiungerlo al vostro detersivo liquido. Se avete della macchie difficili, mettete su di esse il bicarbonato e strofinate poi con il sapone di Marsiglia.

Insomma, il bicarbonato è naturale, economico ed efficace, perfetto da usare in casa.

Il bicarbonato di sodio può essere miscelato con diversi ingredienti per creare una varietà di detergenti e soluzioni pulizia per uso domestico. Ecco alcuni esempi:

Aceto : l’aceto è un ottimo sgrassante naturale e quando viene miscelato con il bicarbonato di sodio può creare una soluzione efficace per rimuovere le macchie e pulire le superfici.

: l’aceto è un ottimo sgrassante naturale e quando viene miscelato con il bicarbonato di sodio può creare una soluzione efficace per rimuovere le macchie e pulire le superfici. Limone : il succo di limone ha proprietà disinfettanti e sbiancanti naturali, e quando viene miscelato con il bicarbonato di sodio, può essere utilizzato per pulire e rimuovere le macchie sui sanitari e sui lavelli.

: il succo di limone ha proprietà disinfettanti e sbiancanti naturali, e quando viene miscelato con il bicarbonato di sodio, può essere utilizzato per pulire e rimuovere le macchie sui sanitari e sui lavelli. Sale: il sale è un abrasivo naturale che può essere utilizzato per pulire e rimuovere le macchie ostinate. Quando viene miscelato con il bicarbonato di sodio, può essere utilizzato per pulire le pentole e le padelle, rimuovere le macchie di calcare e pulire le griglie del barbecue.

il sale è un abrasivo naturale che può essere utilizzato per pulire e rimuovere le macchie ostinate. Quando viene miscelato con il bicarbonato di sodio, può essere utilizzato per pulire le pentole e le padelle, rimuovere le macchie di calcare e pulire le griglie del barbecue. Sapone per i piatti: il sapone per i piatti può essere utilizzato per creare un detergente per i piatti a base di bicarbonato di sodio. Mescolando il bicarbonato di sodio con un po’ di sapone per i piatti e acqua, si ottiene un detergente delicato e non tossico per i piatti.

In generale, il bicarbonato di sodio può essere combinato con molti ingredienti per creare soluzioni di pulizia efficaci ed economiche.

Come preparare in casa un detergente multiuso a base di bicarbonato

Ecco una semplice ricetta per un detergente multiuso fatto in casa con il bicarbonato di sodio:

Ingredienti:

2 tazze di bicarbonato di sodio

1/4 di tazza di acqua distillata

1/4 di tazza di succo di limone fresco

Istruzioni:

In una ciotola, mescolare il bicarbonato di sodio con l’acqua distillata fino a ottenere una pasta liscia. Aggiungere il succo di limone fresco e mescolare bene. Trasferire la miscela in un flacone pulito con un erogatore a spruzzo. Agitare bene prima di ogni utilizzo.

Questo detergente multiuso può essere utilizzato per pulire e rimuovere le macchie su pavimenti, piastrelle, sanitari, pentole e padelle, e molte altre superfici. E’ possibile utilizzare anche per rimuovere i cattivi odori in frigorifero e nei tappeti.

Per evitare di danneggiare le superfici delicate, è sempre consigliabile fare una prova in una zona nascosta prima di utilizzarlo su una grande area.

Quali possono essere le contro indicazioni dell’uso del bicarbonato?

Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale e generalmente sicuro da usare per le pulizie domestiche, ma ci sono alcune precauzioni da prendere e alcune controindicazioni da considerare:

Utilizzo eccessivo : l’utilizzo eccessivo di bicarbonato di sodio può causare danni alle superfici delicate come le piastrelle in ceramica o i sanitari in porcellana. È importante utilizzare la giusta quantità e diluire la soluzione con acqua quando necessario.

: l’utilizzo eccessivo di bicarbonato di sodio può causare danni alle superfici delicate come le piastrelle in ceramica o i sanitari in porcellana. È importante utilizzare la giusta quantità e diluire la soluzione con acqua quando necessario. Reazione chimica : il bicarbonato di sodio reagisce con l’acido, quindi non dovrebbe essere utilizzato su superfici in marmo, granito o altri materiali sensibili all’acido.

: il bicarbonato di sodio reagisce con l’acido, quindi non dovrebbe essere utilizzato su superfici in marmo, granito o altri materiali sensibili all’acido. Inalazione: il bicarbonato di sodio può causare irritazione alle vie respiratorie se inalato in grandi quantità. È importante evitare di respirare la polvere di bicarbonato di sodio e utilizzare una mascherina protettiva quando si lavora con grandi quantità di bicarbonato di sodio.

il bicarbonato di sodio può causare irritazione alle vie respiratorie se inalato in grandi quantità. È importante evitare di respirare la polvere di bicarbonato di sodio e utilizzare una mascherina protettiva quando si lavora con grandi quantità di bicarbonato di sodio. Ingestione: il bicarbonato di sodio è generalmente sicuro da ingerire in piccole quantità, ma l’ingestione eccessiva può causare problemi di stomaco e diarrea. In caso di ingestione accidentale di grandi quantità di bicarbonato di sodio, è importante chiedere immediatamente assistenza medica.

In generale, è importante seguire le istruzioni sull’etichetta e utilizzare il bicarbonato di sodio con moderazione per evitare problemi di sicurezza e danni alle superfici.