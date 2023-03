Zanzare, insetti, vespe, calabroni e topi: come combatterli con i rimedi della nonna

Gli insetti e i piccoli animaletti possono essere inquilini non graditi: oggi vi parliamo dei rimedi della nonna, totalmente naturali per provare a estirpare il problema

Incubo insetti e animaletti fastidiosi, come possiamo tenerli lontani dalle nostre case, dalle dispense e anche dalla nostra pelle? Tenere lontani insetti e animaletti fastidiosi è possibile grazie ad alcuni metodi naturali: sono i classici rimedi della nonna che si tramandano di generazioni e funzionano sempre. Queste soluzioni rappresentano quindi valide alternative ai classici zampironi o agli insetticidi spray (che oltretutto inquinano l’ambiente).

Zanzare lontane dalla pelle: i rimedi della nonna

Per proteggere la pelle dalle zanzare un sistema efficace consiste nel cospargerla con un decotto a base di assenzio. Quest’ultimo ha poteri naturali insetticidi e infatti si consiglia anche di tenerne una piantina nella stanza da letto. Stesse proprietà vanta anche il pomodoro o il basilico. Alcuni consigliano anche di sfregarsi addosso fettine di cipolla ma l’odore potrebbe scoraggiare dal ricorrere a questo sistema. L’olio essenziale di citronella è un rimedio naturale per tenere lontane le zanzare. Puoi mettere alcune gocce di olio essenziale di citronella su un batuffolo di cotone e posizionarlo vicino alla finestra o alla porta per evitare che le zanzare entrino in casa. L‘olio essenziale di lavanda è un altro rimedio naturale che può essere utilizzato per tenere lontane le zanzare. Puoi mettere alcune gocce di olio essenziale di lavanda su un batuffolo di cotone e posizionarlo vicino alla finestra o alla porta. Alcune persone usano il vino rosso come rimedio naturale per tenere lontane le zanzare. Basta versare il vino rosso in una scodella e posizionarlo vicino alla finestra o alla porta per tenere lontane le zanzare

Alcune piante, come la menta, il rosmarino, la citronella e la lavanda, hanno proprietà repellenti per le zanzare. Puoi piantare queste piante nel tuo giardino o sul tuo balcone per tenere lontane le zanzare.

Incubo calabroni e vespe

Oltre che per la pelle e le punture questi insetti e piccoli animaletti possono essere dannosi per gli orti, soprattutto in estate. I più invadenti sono i calabroni. Purtroppo la loro presenza rovina frutta e fiori e quindi combatterli è necessario. Il metodo più efficace è la benzina, che funziona come narcotico. In questo muore il coleottero muore senza soffrire. Vespe e calabroni tendono a fare i nidi nelle canne fumarie quindi è bene accendere di tanto in tanto stufe e camini. Acqua e sapone: Versare una soluzione di acqua e sapone in un vaporizzatore e spruzzarla direttamente sulle vespe o sui calabroni. Questo metodo non li uccide, ma fa sì che le ali delle vespe o dei calabroni si appiccichino insieme, impedendogli di volare e di attaccare. L‘olio essenziale di menta può essere utilizzato come repellente naturale contro le vespe e i calabroni. Puoi mettere alcune gocce di olio essenziale di menta su un batuffolo di cotone e posizionarlo vicino alla finestra o alla porta per tenere lontani questi insetti. Trappole fai-da-te: Puoi costruire una trappola fai-da-te per le vespe e i calabroni. Prendi una bottiglia di plastica, taglia la parte superiore e riempila con una miscela di acqua e zucchero. Aggiungi un po’ di aceto di mele o di succo di limone per aumentare l’efficacia della trappola. Inserisci la parte superiore della bottiglia capovolta dentro la parte inferiore e posiziona la trappola in un’area dove solitamente si trovano le vespe e i calabroni.

Il fumo può essere utilizzato per tenere lontane le vespe e i calabroni. Puoi accendere un fuoco o una candela e posizionarlo in un’area dove solitamente si trovano le vespe e i calabroni per creare del fumo e tenerli lontani.

Topi e talpe: cosa provare

I cani sono ottimi alleati nella lotta contro le talpe: queste ultime si spaventano al punto di emigrare. E chiudiamo con l’incubo topi: in commercio esistono efficaci strumenti ad ultrasuoni (anche nella versione che non infastidisce cani e gatti) ma la menta piperita risulta sgradevole ai roditori e li tiene a distanza. Stesso effetto ha la euforbia.

Pepe di Cayenna: i topi odiano il pepe di Cayenna e altri peperoncini piccanti. Puoi spargere del pepe di Cayenna in polvere o peperoncini secchi intorno alle aree in cui i topi si possono nascondere o passare.L’olio essenziale di menta ha un odore molto forte che i topi non sopportano. Puoi mettere alcune gocce di olio essenziale di menta su un batuffolo di cotone e posizionarlo vicino alle aree in cui i topi si possono nascondere o passare. Puoi provare a fare lo stesso anche con le foglie di alloro, un altro odore che i topi non sopportano.

Come abbiamo visto quindi esistono diversi tipi di rimedi naturali contro insetti e piccoli animali: alcuni si limitano a sfruttare le proprietà di piante altri invece possono apparire più crudeli, anche perché portano alla morte degli animali, ma in alcuni casi sono inevitabili per i contadini che rischiano altrimenti di vedere danneggiato il loro raccolto. Tenete presente che alcuni di questi rimedi possono funzionare meglio di altri, a seconda dell’area geografica in cui vi trovate e della stagione. Inoltre, se avete una grande infestazione di vespe o di calabroni, potrebbe essere necessario chiamare un esperto per rimuoverli in modo sicuro e professionale. Vale lo stesso discorso anche per gli altri animali.