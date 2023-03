Maschera allo yogurt per capelli: 2 ricette homemade

Come fare in casa la maschera per capelli a base di yogurt? Ecco 2 ricette

Perchè sono importanti le maschere per i capelli? Possiamo fare delle maschere per i capelli in casa? Oggi vogliamo parlarvi dei benefici delle maschere sui nostri capelli e anche darvi due ricette con pochi e sani ingredienti per due maschere da fare in casa. Due maschere homemade per capelli a base di yogurt. Nutrire i capelli: le maschere per capelli sono solitamente ricche di ingredienti nutritivi come oli, proteine, vitamine e minerali che possono aiutare a nutrire i capelli e mantenerli sani. Riparare i danni: i capelli possono subire danni a causa di vari fattori come il calore degli strumenti per lo styling, l’esposizione ai raggi solari, la colorazione e la decolorazione. Le maschere per capelli possono aiutare a riparare i danni e ripristinare la salute dei capelli. Migliorare l’aspetto: una maschera per capelli può aiutare a migliorare l’aspetto dei capelli. Ad esempio, una maschera idratante può rendere i capelli più morbidi e lucenti, mentre una maschera riparatrice può aiutare a ridurre la rottura e le doppie punte. Prevenire la caduta dei capelli: le maschere per capelli possono aiutare a prevenire la caduta dei capelli e stimolare la crescita dei capelli. Ad esempio, una maschera con ingredienti come l’olio di ricino o l’olio di cocco può aiutare a rinforzare i capelli e ridurre la caduta.

I capelli ricevono da sempre grande cura da parte delle donne. Per tutte le persone che non possono andare dal parrucchiere, o che amano i rimedi fai da te, c’è una maschera per capelli molto efficace, da poter preparare comodamente in casa vostra spendendo molto poco. Stiamo parlando della maschera allo yogurt. Come ben sappiamo, i capelli a volte tendono a mostrarsi spenti, sia per lo smog, sia per il freddo, o magari perchè andate in piscina e li avete sempre a mollo. Oggi quindi abbiamo deciso di darvi due ricette per due maschere per capelli, grazie alle quali potrete ridare lucentezza ai vostri capelli, che mostreranno così un aspetto più sano. Si tratta di un impacco ricostituente, che vi lascerà sicuramente soddisfatte. Vediamo come si prepara la prima maschera allo yogurt.

Come fare in casa maschera per capelli yogurt e cacao

Ingredienti:

4 cucchiai di yogurt bianco

2 cucchiai di cacao in polvere

1 cucchiaio di miele

1/2 cucchiaino di olio di semi di lino (si trova in erboristeria, ma anche al supermercato)

Preparazione:

La prima cosa da fare è mescolare l’olio di semi di lino con il cacao, per poi aggiungere lentamente il miele e lo yogurt bianco (un cucchiaio alla volta). Una volta uniti tutti gli ingredienti, continuate a mescolarli finchè il composto non risulterà omogeneo.

Applicazione:

Distribuite la maschera ottenuta in modo omogeneo sui capelli, aiutandovi con un pennello (come quello utilizzato dai parrucchieri per applicare la tinta). E’ consigliabile l’utilizzo di una cuffietta, che vi impedirà di sporcare la casa mentre procedete con le vostre faccende, e che inoltre intensificherà l’effetto dell’impacco sui capelli. Lasciate agire la maschera per un’ora, e poi sciacquate i capelli con acqua tiepida. Procedete dunque con lo shampoo.

L’acidità dello yogurt dona lucentezza ai capelli, facendoli apparire più sani, mentre il cacao ha un effetto rinforzante, il miele è districante e ammorbidente allo stesso tempo, e, infine, l’olio di semi di lino avrà un effetto nutriente.

Come fare in casa maschera per capelli yogurt e olio di cocco

Una maschera per capelli fatta in casa con yogurt può essere un’ottima opzione per idratare e nutrire i capelli. Ecco una semplice ricetta per una maschera per capelli fatta in casa con yogurt:

Ingredienti:

1/2 tazza di yogurt naturale

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

Istruzioni:

In una ciotola, mescola insieme lo yogurt, l’olio di cocco e il miele fino a quando non sono ben combinati. Applica la miscela sui capelli umidi, concentrando la maschera sulle punte e sulla zona danneggiata. Copri i capelli con una cuffia per la doccia o con un asciugamano e lascia in posa per almeno 30 minuti. Risciacqua bene i capelli con acqua tiepida e shampoo, seguito dal balsamo se necessario.

Lo yogurt è una fonte di proteine e acido lattico che aiutano a rafforzare e idratare i capelli, mentre l’olio di cocco e il miele nutrono e ammorbidiscono i capelli. Questa maschera per capelli fatta in casa può essere utilizzata una volta alla settimana per ottenere capelli morbidi, idratati e sani.