Combatti e sconfiggi le mosche senza paura: come fare

Come sconfiggere le mosche: consigli e un rimedio naturale per dire addio a questi insetti fastidiosi

Le mosche possono essere molto molto fastidiose; sono delle insidiose creature che possono rovinare la pace domestica. Ma non disperate, ci sono modi per tenere lontani questi insetti irritanti dalla vostra casa! Oggi parliamo proprio di come si possono combattere e sconfiggere le mosche! Il primo passo per combattere le mosche è quello di mantenere la vostra casa pulita e ordinata. Le mosche si nutrono di cibo e altri detriti organici, quindi evitate di lasciare cibo esposto, piatti sporchi, briciole di pane o altri alimenti accessibili alle mosche. Inoltre, svuotate i bidoni della spazzatura regolarmente e tenete le superfici pulite. Se state subendo una vera e propria invasione di mosche, allora utilizzate trappole per le mosche per catturarle. Le trappole per le mosche possono essere acquistate in un negozio di ferramenta o fatte in casa. Si possono utilizzare bottiglie di plastica tagliate, riempite con acqua zuccherata e un po’ di lievito. La soluzione emetterà anidride carbonica, attirando le mosche a cadere nella bottiglia e annegare. Utilizzate degli spray repellenti per le mosche. Ci sono molte opzioni disponibili, dai repellenti naturali come l’olio di eucalipto e la citronella, ai repellenti chimici come la DEET. Spruzzare queste sostanze intorno alla casa e sulle finestre può aiutare a tenere le mosche lontane. Meglio usare dei prodotti che non inquinino comunque e che non siano troppo dannosi per l’ambiente. Potete utilizzare delle reti per le finestre o le porte. Queste reti permettono all’aria di circolare, ma impediscono alle mosche di entrare nella casa. Ci sono anche reti speciali che possono essere installate sopra il cibo per proteggerlo dalle mosche.

E se volete fare una soluzione fatta in casa per sconfiggere le mosche? Nella trasmissione Detto Fatto di Rai 2, sono stati dati dei consigli in questo senso.

Da Detto Fatto i consigli per combattere le mosche

Continuano i consigli per la casa. Caterina Balivo ogni giorno ospita tanti esperti che ci spiegano qualcosa di interessante per la casa in particolare. Nella puntata di Detto Fatto in onda oggi arrivano i consigli per combattere le mosche in modo naturale. I consigli non bastano mai e allora prendiamo nota anche di quelli dati nella trasmissione su rai 2.

Ecco la soluzione suggerita nella puntata di Detto Fatto in onda il 29 aprile 2014

VIA LE MOSCHE: proponiamo 2 soluzioni

•mettere in un angolo della stanza una ciotola con un cucchiaio di pepe nero ed aceto bianco.

•Oppure disporre in un angolo della casa, in un stampino d’alluminio usa e getta, delle fette di limone con dei chiodi di garofano conficcati nella polpa

Foto e consigli dalla pagina Fb di Detto Fatto