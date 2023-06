Home » Casa » Il latte nello sportello del frigo? Non lo devi mai fare e ti spieghiamo perchè Casa Il latte nello sportello del frigo? Non lo devi mai fare e ti spieghiamo perchè Maria Milano Tra le nostre abitudini c'è quella di conservare il latte nello sportello del frigo ma è un errore grave: ecco perchè non dobbiamo farlo

Ci sono delle piccole abitudini quotidiane che possono aiutarci a migliorare sia la nostra alimentazione che la qualità dei cibi che teniamo in casa. Oggi parliamo ad esempio del latte e della sua conservazione nel frigo. Lo sapevate che il latte non andrebbe mai conservato nello sportello del frigo perchè quello non è il posto migliore per tenerlo? Oggi quindi proviamo a rispondere a questa domanda: perchè il latte non va conservato nello sportello del frigo e dove invece andrebbe conservato.

Conservare il latte nello sportello del frigorifero è sbagliato: perchè non devi farlo

Conservare il latte nello sportello del frigorifero è sbagliato. C’è infatti un modo logico per disporre gli alimenti all’interno del frigorifero, per far sì che vengano conservati al meglio e che arrivino nelle migliori condizioni sulle nostre tavole. Quando facciamo la spesa la cosa che generalmente ci viene naturale fare è mettere il latte proprio nello sportello del frigorifero, ignari che quel posto è sicuramente il meno adatto. Perché? Aprendo e chiudendo il frigorifero sottoponiamo il latte a continui sbalzi di temperatura e questo nuoce alla sua corretta conservazione.

Vediamo quindi le modalità giuste di conservare alimenti e bevande all’interno del frigorifero.

Dove conservare il latte: evita lo sportello

Nello sportello del frigorifero non va quindi messo il latte, perché quella posizione non ne assicura una corretta conservazione. Cosa possiamo mettere dunque in quell’area del frigorifero? Come si può vedere è sicuramente adatta ad accogliere le bottiglie e quindi possiamo conservare succhi di frutta ma anche condimenti e marmellate. Infatti generalmente sono almeno tre i ripiani presenti nello sportello del frigorifero.

E dove dobbiamo conservare il latte? Per far sì che si conservi nel modo migliore, bisogna metterlo nei ripiani interiori e centrali del frigorifero, dove la temperatura è costantemente bassa. In questa posizione dobbiamo conservare anche pesce, carne, formaggi e altri prodotti caseari. I cibi che invece non vanno cotti possono essere disposti nella parte superiore del frigorifero. Stiamo parlando ad esempio dei salumi ma anche degli avanzi già cotti. La verdura e la frutta possono invece essere conservate all’interno degli appositi cassettoni che si trovano nella parte bassa del frigorifero.

Come mettere in ordine il frigo tra igiene e ripiani giusti

Come si può vedere stiamo parlando di regole davvero semplici da applicare, che ci consentono di conservare alimenti e bevande nel modo migliore. Per mangiare bene è fondamentale prestare molta attenzione nel riporre tutto ciò che mangiamo, facendo spesso una pulizia del frigorifero e gettando via tutto ciò che è rimasto lì per troppo tempo. Dunque, una volta comprato il latte, ricordatevi sempre che metterlo nello sportello del frigorifero è sbagliato e che piuttosto va posizionato nei ripiani centrali e interni dell’elettrodomestico. E voi dove siete soliti conservare il latte e le altre bevande all’interno del frigorifero? Facevate questo nostro stesso errore? Probabilmente adesso avete scoperto che conservavate il latte nel posto sbagliato e potrete rimediare iniziando quindi a cambiare la posizione del latte aperto nel frigo. Ricordatevi inoltre che il latte aperto si deve consumare nel giro di pochi giorni. Consultate sempre le indicazioni sullo scatolo o sulla bottiglia per capire quanto potete tenerlo aperto in frigo.