Mercatino di Natale a Trastevere 2019: magici eventi nel periodo natalizio

Come ogni anno il quartiere Trastevere a Roma organizza il suo Mercatino di Natale. Il quartiere caratteristico di Roma, dall’atmosfera bohémien, è conosciuto in tutto il mondo per le sue trattorie innovative e tradizionali. Non solo, i questo quartiere non mancano negozi di artigianato e birrerie artigianali. I visitatori potranno trovare facilmente un posto economico dove soggiornare, come semplici B&B e affittacamere.

Nel periodo natalizio il quartiere Trastevere di Roma si immerge in un’atmosfera magica. Come già sapete abitanti e visitatori potranno prendere parte al Mercatino di Natale, tra bancarelle e stand. Trastevere è uno dei tanti luoghi che in Italia ogni anno propongono importanti eventi natalizi. Puoi trovare i migliori mercatini di Natale in Italia leggendo questo articolo.

MERCATINO DI NATALE A TRASTEVERE: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SULL’EVENTO NATALIZIO

Il Mercatino di Natale a Trastevere prende il nome di Natale in Trastevere ed è organizzato dall’associazione Idea Roma. Caratterizzato da circa cinquanta stand, regalerà ai visitatori un’atmosfera natalizia davvero magica per tutto il periodo di feste.

Posizionato in piazza Mastai, permetterà a chiunque, grandi e piccoli, di girare tra le bancarelle, alla ricerca di regali di Natale e molto altro. I vari stand proporranno addobbi e decorazioni natalizi, artigianato locale, articoli da regalo, prodotti enogastronomici tipici del Lazio, pupazzi, ceramiche e abbigliamento. I presenti potranno non sono fare shopping ma anche partecipare a iniziative ricreative, come ad esempio il cabaret. Non mancheranno le attrazioni per il pubblico, come il Presepe della Pace e l’angolo della magia. Un evento unico per immergersi completamente nell’atmosfera natalizia.

A renderlo ancora più speciale saranno la mostra del soldatino, il corner dei ritrattisti di strada e la pasticceria con più di venti versioni diverse di cioccolato. Ad accogliere i più piccoli ci penserà un simpatico Babbo Natale, il quale avrà il compito di intrattenerli attraverso giochi e storie ispirate alla sua unica leggenda. Il Mercatino di Natale a Trastevere sarà aperto da metà dicembre fino al 6 gennaio, dalla mattina alla sera.

FESTIVAL DEL VIN BRULÉ A TRASTEVERE

Non solo, il quartiere romano proporrà anche quest’anno il Festival del Vin Brulé. Coloro che amano il vino rosso caldo non potranno non prendere parte all’evento. La bevanda, dal profumo inconfondibile del Natale, abbraccia zucchero, anice stellato, chiodi di garofano e cannella. I visitatori potranno gustare il vino rosso sedendosi ai tavoli di legno sparsi in mezzo alle casette luminose, al cui interno troveranno anche articoli di artigianato locale. Musica, buon cibo, shopping e allegria si uniranno per permettere a tutti i vivere la magia del Natale a Trastevere.