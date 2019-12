Come realizzare la stella di Natale a casa: tutorial e istruzioni

Si avvicina il Natale e molti di voi staranno già pensando alle decorazioni da realizzare per la propria casa, come ad esempio la stella di Natale. Ed è proprio questo dettaglio, che rappresenta uno dei simboli di questa festività, che la youtuber Luisa Antonioli ha scelto di creare con le proprie mani. In questo nuovo video mostra nel dettaglio come realizzare a casa una stella di Natale. Sono tanti coloro che preferiscono le decorazioni natalizie fai da te. Con un po’ di tempo libero e pochi oggetti è possibile creare i dettagli che abbiamo scelto di utilizzare per decorare casa in vista delle festività. Possiamo utilizzare la nostra stella di Natale fai da te per decorare il nostro albero, la tavola o altri mobili della casa. Vediamo insieme quali sono i passaggi da seguire.

COME CREARE UNA STELLA DI NATALE CON LE PROPRIE MANI: I PASSAGGI DA SEGUIRE

Iniziamo a creare la nostra stella di Natale prendendo un pezzo di pannolenci, che deve avere la forma di un rettangolo dalla misura 11×4 cm. Creiamo ora il primo petalo, piegando in due il rettangolo. Aiutandoci con un righello, segniamo 1,5 cm di base e 2 cm ai lati. Fatto ciò, procediamo con il taglio con la nostra forbice. Abbiamo così creato il primo petalo, facendo scendere una metà tre quarti sopra l’altra. Alla base facciamo due taglietti, per passare il nastrino.

Creiamo gli altri nove petali con questo metodo e inseriamoli tutti nel nastro, che va poi tirato fino a stringerlo al massimo. Facciamo due o tre nodi, stringendo bene e tagliamo via il nastrino in eccesso. Piano piano, apriamo i petali: i più grandi faranno da base, mentre i più piccoli rappresenteranno la parte centrale. Come possiamo vedere abbiamo creato due giri di petali, facendo naturalmente fare il giro più corto a quelli di piccole dimensioni. Al centro inseriamo sei pistilli, che piegati a metà formeranno 12 pallini. Per creare la foglia utilizziamo un rettangolo da 12×6.5 di pannolenci, color verde ulivo. Pieghiamo a metà e facciamo un taglio semplicissimo da lato a lato, incurvando all’inizio in modo abbastanza largo e poi cercando di arrivare su in modo stretto e a punto. Così abbiamo creato una foglia, blocchiamo le estremità con un po’ di colla. Ne realizziamo un’altra e attacchiamoci sopra la nostra stella di natale. È possibile fare le proprie creazioni scegliendo colori a nostro piacimento, utilizzando tonalità di rosso differenti.

Le misure di cui tener conto per realizzare a casa la stella di Natale:

per la stella piccola – 9 petali della misura di 8,5×3,5 cm ( punti da segnare 1,5 cm di base e 2 cm ai lati ) – foglia: 8,5 x 5,5 cm

per la stella media – 9 petali della misura di 11×4 cm ( punti da segnare 2 cm di base e 2,5 cm ai lati ) – foglia: 12×6,50 cm – raso per la legatura: altezza 3 mm circa 45 cm

per la stella grande – 9 petali della misura di 23×9 cm ( punti da segnare 5 cm di base e 6 cm ai lati )

