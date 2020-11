Addobba l’albero con Zara Home: le proposte

Addobbare l’albero di Natale è un momento speciale, da condividere con i propri cari. Ma cosa posizionare sui vari rametti? Sicuramente avete già qualche idea in mente, però potrebbe essere per voi difficile trovare gli addobbi giusti. Vi consigliamo di affidarvi a ciò che propone Zara Home. La linea natalizia dedicata alla cura della casa offre la possibilità di acquistare moltissimi addobbi a prezzi accessibili. Vediamo ora insieme cosa potete trovare sul sito e nei punti vendita.

COME ADDOBBARE L’ALBERO DI NATALE: LE IDEE PROPOSTE DA ZARA HOME

Zara Home anche quest’anno propone idee natalizie molto carine. In particolare, ci soffermiamo sugli addobbi per l’albero di Natale. Sono diverse le colorazioni che caratterizzano i prodotti proposti dalla nota azienda.

Cosa acquistare su Zara Home? In generale troviamo colori come il rosso, il blu, il verde, il bianco e l’oro. Ad esempio, vi segnaliamo gli alberelli dorati a 9,99 euro e la confezione da 3 palline di vetro con rilievo dorate a 15,99 euro. Sempre con questa tonalità troviamo la pallina in borosilicato con foglie a 11,99 euro, la pallina con finitura anticata a 5,99 euro e le luci. Non possiamo non consigliarvi l’angelo con la luce a 15,99 euro per illuminare ancora di più il vostro albero. Potreste aggiungere anche la piccola stella, disponibile al prezzo di 3,99 euro o la pigna a 17,99 euro. Non possono mancare gli addobbi di colore rosso. In questo caso, vi segnaliamo la pallina in borosilicato a 3,99 euro, la pallina di velluto a 5,99 euro, pallina di velluto a forma di stella a 5,99 euro. Vi segnaliamo gli addobbi in feltro rosso e il sonaglio in velluto. Per decorare il vostro albero potreste optare anche per il set di sei campanelli natalizi a 6,99 euro, sia dorati che argentati. Sono disponibili nelle stesse colorazioni, i campanellini con i fiocchi in tartan. Molto carina è la pallina craquelé in vetro a 6,99 euro, nei colori oro, verde, argentato e bianco.

Non manca il colore bianco tra le varie decorazioni Zara Home con l’addobbo a forma di colomba con i brillantini a 9,99 euro. Con lo stesso prezzo, vi è anche l’addobbo a forma di renna bianca. Per dare ancora più luminosità all’albero di Natale, potreste scegliere le palline natalizie con luce, disponibili a 5,99 euro. Vi consigliamo i fiocchi di neve nei colori bianco, argento e oro. L’addobbo natalizio con i brillantini a forma di caramella a 5,99 euro può rendere ancora più magica l’atmosfera in casa vostra. A catturare la nostra attenzione è stata la casetta di porcellana, molto carina ed originale. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra gli addobbi natalizi di Zara Home 2020! Infatti, troverete tantissimi altri prodotti che potrebbero fare al caso vostro!