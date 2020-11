Vasi e piante natalizie: scegli da Ikea

Siete pronti a decorare casa per le festività natalizie? Un ottimo modo per creare l’atmosfera giusta nell’ambiente domestico è quello di posizionare vasi e piante che riprendono la magia del Natale. A proporre delle idee molto carine ci pensa Ikea, con una linea interamente dedicata alla festività. Sono diversi i prodotti che troviamo sia sul sito ufficiale dell’azienda che nei vari punti vendita. Vediamo ora insieme nel dettaglio quali sono.

NATALE, VASI E PIANTE: TUTTE LE IDEE NATALIZIA DI IKEA PER DECORARE CASA

Vasi e piante natalizie possono tornarci utili per decorare casa in questo periodo dell’anno. Il Natale rappresenta l’occasione giusta per vivere momenti speciali con i propri cari. Non possiamo, dunque, non rendere l’ambiente che ci circonda ricco di dettagli che riprendono la magia di questa festività.

Quali sono, dunque, le idee proposte da Ikea per vasi e piante? Possiamo decorare la nostra casa con la pianta artificiale con vaso da 6 cm, acquistandola con soli 1,25 euro. Al prezzo di 3,70 troviamo la ghirlanda da 24 cm, che può essere appesa sulla porta di ingresso. Non mancano i vari portavasi che sono caratterizzati dai colori e dai simboli del Natale. In particolare, vi segnaliamo quelli da 9 cm e 12 cm, rispettivamente a 1,25 euro e 1,70 euro, con una tonalità rosso acceso e il cuore. Un’altra decorazione molto carina è la ghirlanda da 35 cm composta dalle palline natalizie rosse o blu, opache e lucide, al prezzo di 12,75 euro. È disponibile la pianta artificiale con vaso da 12 cm a 10,20 euro. Troviamo le piante artificiali che potrebbero fare da Albero di Natale: da 150 cm a 16,95 euro, da 170 cm a 29,75 euro, da 205 cm a 50,95 euro e da 210 cm a 72,25 euro. Per decorare i mobili della nostra casa possiamo posizionare il piccolo portavasi trasparente a soli 7,50 euro. Non manca la pianta da casa Poinsettia a soli 2,50 euro. Ma vi segnaliamo anche la Gaultheria Procumbens a 2 euro e la Chamecyparis a 3 euro. Per portare un po’ di colore all’interno della nostra casa non possiamo non le Hyacinthus, da 1 euro a 2,50 euro, e la Schlumbergera a 4 euro.