Uova sode colorate per Pasqua: 4 colori naturali per poterle mangiare

Come fare in casa le uova sode colorate perfette anche per i giorni di festa di Pasqua

Le uova sode sono un alimento versatile e apprezzato in molte cucine del mondo. Ma hai mai pensato di colorarle per renderle più appetitose e divertenti da mangiare? E se ti dicessi che è possibile ottenere uova sode di almeno tre colorazioni utilizzando ingredienti naturali e facilmente reperibili? In questo articolo ti mostrerò come colorare le uova sode in modo creativo e semplice. Inoltre, vedremo come questa ricetta può diventare una tradizione pasquale perfetta per coinvolgere tutta la famiglia. Avevamo pensato prima a tre colori ma possiamo arrivare fino a quattro colorazioni diverse. Questa operazione può essere fatta sia con le uova sode con il guscio che con le uova sode sgusciate in modo che siano colorate e non bianche.

Cosa ci serve per fare le uova sode colorate per Pasqua

Ingredienti:

Uova

Acqua

Aceto bianco

Coloranti naturali creati con spezie e verdure (vedi sotto)

Procedimento:

Inizia portando a ebollizione una pentola di acqua. Aggiungi le uova e cuocile per circa 10-12 minuti. Trascorso il tempo, raffredda le uova sotto l’acqua fredda corrente per interrompere la cottura. Tienile da parte mentre prepari i coloranti.

Coloranti naturali:

Per il colore rosso/fucsia : utilizza la barbabietola rossa, tagliala a cubetti e mettila in una pentola con acqua e un po’ di aceto bianco. Porta a ebollizione e lascia cuocere per circa 30-40 minuti.

: utilizza la barbabietola rossa, tagliala a cubetti e mettila in una pentola con acqua e un po’ di aceto bianco. Porta a ebollizione e lascia cuocere per circa 30-40 minuti. Per il colore giallo/arancio: utilizza la curcuma. Mescola 2-3 cucchiai di curcuma in una pentola con acqua e un po’ di aceto bianco. Porta a ebollizione e lascia cuocere per circa 20-30 minuti.

utilizza la curcuma. Mescola 2-3 cucchiai di curcuma in una pentola con acqua e un po’ di aceto bianco. Porta a ebollizione e lascia cuocere per circa 20-30 minuti. Per il colore blu: utilizza il cavolo rosso. Taglialo a pezzetti e mettilo in una pentola con acqua e un po’ di aceto bianco. Porta a ebollizione e lascia cuocere per circa 30-40 minuti.

utilizza il cavolo rosso. Taglialo a pezzetti e mettilo in una pentola con acqua e un po’ di aceto bianco. Porta a ebollizione e lascia cuocere per circa 30-40 minuti. Per il colore verde: usa gli spinaci. Cuoci gli spinaci e anche in questo caso puoi cuocere con o senza aceto.

Come fare le uova sode colorate: 4 colori diversi

Dopo aver preparato i coloranti, prendi le uova sode e, con un cucchiaio, posizionale in un bicchiere di vetro o una tazza. Aggiungi il colorante che preferisci e copri le uova completamente. Ripeti il processo per ogni colore. Lascia le uova sode immerse nei coloranti per almeno 30-40 minuti, o fino a quando il colore desiderato viene raggiunto l’intensità del colore dipenderà dal tempo in cui le uova resteranno nel colorante. Trascorso il tempo, rimuovi le uova dal colorante e sciacquale sotto l’acqua fredda corrente per rimuovere l’eccesso di colorante. Le uova colorate sono pronte per essere gustate!

Oltre ad essere un’idea divertente per la cucina, questa ricetta può diventare una tradizione pasquale divertente e coinvolgente per tutta la famiglia. Prepara i coloranti insieme ai tuoi figli e goditi il tempo trascorso insieme mentre aspettate che le uova si colorino.

Inoltre, le uova sode colorate sono un’ottima aggiunta a un pranzo o una cena di Pasqua. Puoi utilizzarle per decorare la tavola o come spuntino salutare durante le festività.