Occhiali da sole estate 2019: i modelli che faranno tendenza

In estate gli occhiali da sole rappresentano l’accessorio per eccellenza. Non si tratta solo di un dettaglio legato al look e alla moda, ma anche di un accessorio importante per la salute degli occhi. Riesce a proteggere, infatti, questa parte del corpo dai raggi solari. Avete intenzione la prossima stagione di acquistare un nuovo modello? Ebbene vi consigliamo di scegliere un paio di occhiali da sole che fanno tendenza. Abbiamo deciso di elencarvi tutte le marche e le forme che saranno al centro della moda estiva. Vediamo insieme quali sono.







OCCHIALI DA SOLE PER L’ESTATE 2019: ULTIME TENDENZE SU MODELLI E MARCHE

Tra gli occhiali da sole per l’estate 2019 che faranno tendenza vi sono i Ray-Ban Cats 100. Sono ideali per chi ha intenzione di creare un look particolare e fashion. Si adatto agli ultimi trend e fanno parte di quei modelli super femminili. Allo stesso tempo hanno anche dei dettagli classici, come il taglio cat-eye.













Teniamo conto anche del fatto che con Ray-Ban si va sempre sul sicuro, non solo per la montatura ma pure per la qualità delle lenti. Se preferite una montatura tonda vi consigliamo di acquistare il modello Gucci. Questa forma è diventata ormai un must have di qualche stagione e pure questa estate la vedremo al centro della scena. Impossibile non notare un richiamo agli anni ’60. Sono ideali per qualsiasi look, dal più casual al più elegante. La montatura è stretta e le lenti sono circolari e scure. Sono perfette in estate, ma potrete continuare ad utilizzarli anche in inverno.

Con un prezzo più abbordabile potete optare per gli occhiali da sole classici Vogue. La nota marca propone un modello con un taglio classico. È possibile trovare la montatura in 7 combinazioni di colori diversi, con tonalità soft o accese. Gli occhiali neri specchiati Hawkers rappresentano un modello davvero sfizioso, con la lente tonda e la montatura adatta a qualsiasi forma del viso. La parte frontale è interamente specchiata, tanto che riesce a creare un effetto molto accattivante sul volto. A chi ha voglia di indossare un modello più sbarazzino consigliamo gli occhiali da sole Tommy Hilfiger. Si tratta di un modello estivo, in quanto molto colorato. La montatura è spessa e ha un taglio cat eye, sicuramente non passa inosservata. La zona frontale è colorata e le stanghette sono a righe. Sono disponibili in diversi colori, come il blu e il rosso. Da qualche tempo al centro della scena vi sono gli occhiali da taglio cat eye. Si tratta di una tendenza che si sta imponendo sempre di più, soprattutto tra coloro che vogliono creare un look anni ’50 e ’60. Non sono, però, adatti a tutti i visi e non sono facilissimi da abbinare. Potrete trovare questo tipo di modello ovunque, a qualsiasi prezzo.

